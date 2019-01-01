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Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: у Луцьку оголосили план «Перехоплення»

Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: у Луцьку оголосили план «Перехоплення»
ДТП сталася 1 травня близько 11 години неподалік готелю «Лучеськ» у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці інциденту.

Зі слів свідків аварії, водій Opel Combo збив мотоцикліста разом із пасажиром та втік з місця пригоди. Наразі у поліції оголосили план «Перехоплення».

Більше працівники поліції коментувати подробиці ДТП журналістам відмовились.

На місці аварії працює також два екіпажі швидкої. Проте водій та пасажир мотоцикла від госпіталізації відмовились.

Нараз вони спілкуються із працівниками поліції.

Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: у Луцьку оголосили план «Перехоплення»
Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: у Луцьку оголосили план «Перехоплення»
Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: у Луцьку оголосили план «Перехоплення»

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Теги: Луцьк, кримінал, автопригоди, аварія, план перехоплення
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