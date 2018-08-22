Луцькі поліцейські «полювали» на сатаністів, а спіймали п’яного водія

В ніч з 30 квітня на 1 травня працівники поліції ловили сатаністів по кладовищах Луцька, а в результаті піймали п'яного водія.Про це на своїй сторінці у Facebook написав"Вальпургієва ніч або п'яний Андрій ( ім'я змінено)! Ловив сатаністів по кладовищах міста, а зловив водія в стані алкогольного сп'яніння!)(ото нечисть)",– написав поліцейський.На місце події викликали екіпаж патрульної поліції щоб скласти відповідні адміністративні матеріали."Ніч пройшла спокійно, жоден привид не постраждав, крім Тараса...він не впорався з керуванням і в’їхав у бардюр та розбив головою бокове скло і бампер. При цьому прорізав колеса на автомобілі!",– додає Роман.У коментарях працівник поліції заявляє, що чоловік ледь його не збив, коли той намагався запропонувати допомогу.