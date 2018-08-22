вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі поліцейські «полювали» на сатаністів, а спіймали п’яного водія

Луцькі поліцейські «полювали» на сатаністів, а спіймали п’яного водія
В ніч з 30 квітня на 1 травня працівники поліції ловили сатаністів по кладовищах Луцька, а в результаті піймали п'яного водія.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Roman Bogdan.

"Вальпургієва ніч або п'яний Андрій ( ім'я змінено)! Ловив сатаністів по кладовищах міста, а зловив водія в стані алкогольного сп'яніння!)(ото нечисть)",– написав поліцейський.

На місце події викликали екіпаж патрульної поліції щоб скласти відповідні адміністративні матеріали.

"Ніч пройшла спокійно, жоден привид не постраждав, крім Тараса...він не впорався з керуванням і в’їхав у бардюр та розбив головою бокове скло і бампер. При цьому прорізав колеса на автомобілі!",– додає Роман.

У коментарях працівник поліції заявляє, що чоловік ледь його не збив, коли той намагався запропонувати допомогу.

Луцькі поліцейські «полювали» на сатаністів, а спіймали п’яного водія
Луцькі поліцейські «полювали» на сатаністів, а спіймали п’яного водія
Луцькі поліцейські «полювали» на сатаністів, а спіймали п’яного водія
Луцькі поліцейські «полювали» на сатаністів, а спіймали п’яного водія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Поліція, Луцьк, Вальпургієва ніч, правопорушення, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Освідчення у Волинській Голландії: чоловік зробив пропозицію серед тисяч тюльпанів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
Молодий чемпіон з Волині переміг у японських боях
Сьогодні, 14:04
Луцькі поліцейські «полювали» на сатаністів, а спіймали п’яного водія
Сьогодні, 13:27
Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою
Сьогодні, 12:40
Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: у Луцьку оголосили план «Перехоплення»
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
За минулу добу на Волині – 11 аварій За минулу добу на Волині – 11 аварій
22 серпень, 2018, 09:37
Назвали найаварійніші місця у Луцьку Назвали найаварійніші місця у Луцьку
24 липень, 2018, 15:42
У Луцьку п'яний водій «стукнув» машину та заривався до поліцейських. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку п'яний водій «стукнув» машину та заривався до поліцейських. ФОТО. ВІДЕО
17 травень, 2018, 10:57
Поліція шукає свідків аварії на проспекті Соборності Поліція шукає свідків аварії на проспекті Соборності
02 вересень, 2017, 13:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
1 травня – яке сьогодні свято і що потрібно обов'язково зробити в цей день
Сьогодні, 14:43
 0
Освідчення у Волинській Голландії: чоловік зробив пропозицію серед тисяч тюльпанів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
 0
Молодий чемпіон з Волині переміг у японських боях
Сьогодні, 14:04
 0
Луцькі поліцейські «полювали» на сатаністів, а спіймали п’яного водія
Сьогодні, 13:27
 0
Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8