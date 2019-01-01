У містечку на Волині розквітли екзотичні дерева. ФОТО





Про це повідомляє Андрій Ковальчук у спільноті «Горохівська міська рада» у Facebook, – пише



Чоловік також додав фото розквітлих дерев.



Здалеку квітучі вишні виглядають немов хмари, поблизу ж можна насолодитися красою кожної квітки окремо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Горохів поблизу ставка зацвіли сакури. Дерево – символ Японії та японської культури.Про це повідомляє Андрій Ковальчук у спільноті «Горохівська міська рада» у Facebook, – пише «Район.Горохів» Чоловік також додав фото розквітлих дерев.Здалеку квітучі вишні виглядають немов хмари, поблизу ж можна насолодитися красою кожної квітки окремо.

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