У містечку на Волині розквітли екзотичні дерева. ФОТО
Сьогодні, 19:37
У місті Горохів поблизу ставка зацвіли сакури. Дерево – символ Японії та японської культури.
Про це повідомляє Андрій Ковальчук у спільноті «Горохівська міська рада» у Facebook, – пише «Район.Горохів».
Чоловік також додав фото розквітлих дерев.
Здалеку квітучі вишні виглядають немов хмари, поблизу ж можна насолодитися красою кожної квітки окремо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Андрій Ковальчук у спільноті «Горохівська міська рада» у Facebook, – пише «Район.Горохів».
Чоловік також додав фото розквітлих дерев.
Здалеку квітучі вишні виглядають немов хмари, поблизу ж можна насолодитися красою кожної квітки окремо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
З 1 травня «Нафтогаз» знижує ціни на блакитне паливо
Сьогодні, 20:28
У містечку на Волині розквітли екзотичні дерева. ФОТО
Сьогодні, 19:37
Юний декламатор з Волині підкорив сцену Любліна
Сьогодні, 18:53
У Велицькій ОТГ – конкурс на кращий логотип для громади
Сьогодні, 18:16