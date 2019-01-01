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У містечку на Волині розквітли екзотичні дерева. ФОТО

У містечку на Волині розквітли екзотичні дерева. ФОТО
У місті Горохів поблизу ставка зацвіли сакури. Дерево – символ Японії та японської культури.

Про це повідомляє Андрій Ковальчук у спільноті «Горохівська міська рада» у Facebook, – пише «Район.Горохів».

Чоловік також додав фото розквітлих дерев.

Здалеку квітучі вишні виглядають немов хмари, поблизу ж можна насолодитися красою кожної квітки окремо.

У містечку на Волині розквітли екзотичні дерева. ФОТО
У містечку на Волині розквітли екзотичні дерева. ФОТО

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Теги: Сакури, Горохів, дерева, цвітіння, Волинь
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