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Юний декламатор з Волині підкорив сцену Любліна

Юний декламатор з Волині підкорив сцену Любліна
Учень із Любомля здобув перемогу в декламаторському конкурсі в Любліні.

Андрій Ковальський посів I місце в категорії «Презентація польської літератури» і здобув звання Майстра слова,– пише «Район.Любомль».

Нещодавно відбулися 12-ті польсько-українські зустрічі майстрів слова. Змагалися лауреати декламаторських конкурсів (Загально-польського декламаторського конкурсу української поезії та прози, що відбувається у Любліні, й Декламаторського конкурсу польської поезії та прози для мешканців України, що проходить в Луцьку) із Польщі та України.

Юний декламатор з Волині підкорив сцену Любліна


Цьогоріч зустріч проходила в Центрі культури в Любліні.

Юний декламатор з Волині підкорив сцену Любліна



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Теги: Декламація, Любомль, Люблін, Волинь, конкурс, майстер слова
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