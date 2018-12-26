Юний декламатор з Волині підкорив сцену Любліна





Андрій Ковальський посів I місце в категорії «Презентація польської літератури» і здобув звання Майстра слова,– пише



Нещодавно відбулися 12-ті польсько-українські зустрічі майстрів слова. Змагалися лауреати декламаторських конкурсів (Загально-польського декламаторського конкурсу української поезії та прози, що відбувається у Любліні, й Декламаторського конкурсу польської поезії та прози для мешканців України, що проходить в Луцьку) із Польщі та України.







Цьогоріч зустріч проходила в Центрі культури в Любліні.









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