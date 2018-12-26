Юний декламатор з Волині підкорив сцену Любліна
Сьогодні, 18:53
Учень із Любомля здобув перемогу в декламаторському конкурсі в Любліні.
Андрій Ковальський посів I місце в категорії «Презентація польської літератури» і здобув звання Майстра слова,– пише «Район.Любомль».
Нещодавно відбулися 12-ті польсько-українські зустрічі майстрів слова. Змагалися лауреати декламаторських конкурсів (Загально-польського декламаторського конкурсу української поезії та прози, що відбувається у Любліні, й Декламаторського конкурсу польської поезії та прози для мешканців України, що проходить в Луцьку) із Польщі та України.
Цьогоріч зустріч проходила в Центрі культури в Любліні.
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Андрій Ковальський посів I місце в категорії «Презентація польської літератури» і здобув звання Майстра слова,– пише «Район.Любомль».
Нещодавно відбулися 12-ті польсько-українські зустрічі майстрів слова. Змагалися лауреати декламаторських конкурсів (Загально-польського декламаторського конкурсу української поезії та прози, що відбувається у Любліні, й Декламаторського конкурсу польської поезії та прози для мешканців України, що проходить в Луцьку) із Польщі та України.
Цьогоріч зустріч проходила в Центрі культури в Любліні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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