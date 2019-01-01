Освідчення у Волинській Голландії: чоловік зробив пропозицію серед тисяч тюльпанів. ВІДЕО





"Допоки ви там гадаєте, їхати чи ні, у нас на полі відбуваються освідчення. Ми дуже щасливі, що не лише стали свідками, а й долучились до такої важливої події!",– поділились організатори на сторінці у Facebook.







Деталі у зворушливому відео.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік зробив пропозицію коханій на тюльпановому полі поблизу селища Голоби Ковельського району, де триває квітковий фестиваль "Волинська Голландія"."Допоки ви там гадаєте, їхати чи ні, у нас на полі відбуваються освідчення. Ми дуже щасливі, що не лише стали свідками, а й долучились до такої важливої події!",– поділились організатори на сторінці у Facebook.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію