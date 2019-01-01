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Освідчення у Волинській Голландії: чоловік зробив пропозицію серед тисяч тюльпанів. ВІДЕО

Освідчення у Волинській Голландії: чоловік зробив пропозицію серед тисяч тюльпанів. ВІДЕО
Чоловік зробив пропозицію коханій на тюльпановому полі поблизу селища Голоби Ковельського району, де триває квітковий фестиваль "Волинська Голландія".

"Допоки ви там гадаєте, їхати чи ні, у нас на полі відбуваються освідчення. Ми дуже щасливі, що не лише стали свідками, а й долучились до такої важливої події!",– поділились організатори на сторінці у Facebook.



Деталі у зворушливому відео.




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Теги: Волинська Голландія, фестиваль, тюльпани, освідчення
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