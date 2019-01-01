Освідчення у Волинській Голландії: чоловік зробив пропозицію серед тисяч тюльпанів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
Чоловік зробив пропозицію коханій на тюльпановому полі поблизу селища Голоби Ковельського району, де триває квітковий фестиваль "Волинська Голландія".
"Допоки ви там гадаєте, їхати чи ні, у нас на полі відбуваються освідчення. Ми дуже щасливі, що не лише стали свідками, а й долучились до такої важливої події!",– поділились організатори на сторінці у Facebook.
Деталі у зворушливому відео.
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"Допоки ви там гадаєте, їхати чи ні, у нас на полі відбуваються освідчення. Ми дуже щасливі, що не лише стали свідками, а й долучились до такої важливої події!",– поділились організатори на сторінці у Facebook.
Деталі у зворушливому відео.
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