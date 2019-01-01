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У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО

У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО
Близько 1-ої години ночі 1-го травня на вулиці Поліської Січі, 15 у Володимирі-Волинському трапилася пожежа. Горів магазин «Мікс».

На виклик прибуло дві машини ДПРЧ-7. У результаті пожежі вигорів дах і стіни,– повідомляє «Буг».

За словами рятувальників, обійшлося без жертв. Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі.

Як розповідають місцеві жителі, магазин довго стояв зачиненим. Лише кілька місяців тому він відновив роботу.

У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО
У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО
У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО
У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО
У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО
У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО
У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО
У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО


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Теги: Володимир Волинський, Мікс, пожежа, Волинь
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