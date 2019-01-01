У Володимирі-Волинському через замикання згорів магазин. ФОТО
Сьогодні, 15:17
Близько 1-ої години ночі 1-го травня на вулиці Поліської Січі, 15 у Володимирі-Волинському трапилася пожежа. Горів магазин «Мікс».
На виклик прибуло дві машини ДПРЧ-7. У результаті пожежі вигорів дах і стіни,– повідомляє «Буг».
За словами рятувальників, обійшлося без жертв. Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі.
Як розповідають місцеві жителі, магазин довго стояв зачиненим. Лише кілька місяців тому він відновив роботу.
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На виклик прибуло дві машини ДПРЧ-7. У результаті пожежі вигорів дах і стіни,– повідомляє «Буг».
За словами рятувальників, обійшлося без жертв. Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі.
Як розповідають місцеві жителі, магазин довго стояв зачиненим. Лише кілька місяців тому він відновив роботу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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