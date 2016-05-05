З 1 травня «Нафтогаз» знижує ціни на блакитне паливо





Про це повідомляє



За дорученням Кабінету Міністрів України (КМУ) НАК «Нафтогаз України» спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 грн за тис. куб. м (кінцева роздрібна ціна). Такий підхід і такий рівень ціни були узгоджені сьогодні на нараді за участі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва.



Цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену у постанові КМУ від 19.10.18 №867, ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 травня 2019 року НАК «Нафтогаз України» знижує ціни на газ і теплову генерацію для населення.Про це повідомляє «Zik» , з посиланням на прес-службу НАК «Нафтогаз України».За дорученням Кабінету Міністрів України (КМУ) НАК «Нафтогаз України» спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 грн за тис. куб. м (кінцева роздрібна ціна). Такий підхід і такий рівень ціни були узгоджені сьогодні на нараді за участі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва.Цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену у постанові КМУ від 19.10.18 №867, ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.

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