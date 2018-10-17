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На Волині виявили контрабандні цигарки, які намагалися перевезти потягом до країн ЄС

На Волині виявили контрабандні цигарки, які намагалися перевезти потягом до країн ЄС
Два сховки з сигаретами виявили прикордонники Львівського загону спільно з митниками в пункті пропуску «Володимир – Волинський».

Про це повідомили у прес-службі прикордонників.

Минулої доби співробітники Державної прикордонної служби України завадили трьом спробам переміщення сигарет в країни ЄС залізничним транспортом.

Один зі сховків прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили спільно з працівниками митниці в пункті контролю «Київ-пасажирський». В ньому знаходилося більше 1 тисячі пачок тютюнових виробів без акцизної марки України.

Сигарети приховали в одному з вагонів поїзда, що мав оформлятися в Києві та відправлятися в Варшаву. Знахідку вилучено, її вартість встановлюється.

Ще два сховки з сигаретами виявили прикордонники Львівського загону спільно з митниками в пункті пропуску «Володимир – Волинський». Куриво намагалися приховано перемістити через кордон в вантажних потягах.

Тютюнові вироби помістили в конструктивні особливості вагонів. Однак їх викрити допомогли службові собаки. Більше 200 пачок сигарет без акцизної марки України вилучили.

На Волині виявили контрабандні цигарки, які намагалися перевезти потягом до країн ЄС

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Теги: Володимир Волинський, контрабанда, прикордонна служба, кримінал
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