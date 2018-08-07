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Повідомили про замінування автостанції у Луцьку

Повідомили про замінування автостанції у Луцьку
1 травня, близько 19 години, до патрульної поліції надійшов виклик про замінування Луцької автостанції №1 на вулиці Конякіна.

Зі слів старшого інспектора прес-служби патрульної поліції Волині Богдана Павловича, на місце події прибули екіпажі патрульної поліції, людей вивели з приміщення автостанції. Про це повідомляє Суспільне.

Як з’ясувалося згодом, каже Богдан Павлович, жодної вибухівки не виявили.

Зі слів інспектора поліції, за попередньою інформацією, жінка, яка повідомила про замінування, уродженка Рівненської області, 1985 року народження, була у стані алкогольного сп’яніння.

Усі деталі з‘ясовує слідчо-оперативна група. Автостанція на разі працює у штатному режимі, розповіла заступниця голови з юридичних питань ПРАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Наталія Гітун.

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Теги: автостанція, Луцьк, замінування, поліція
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Коментарі 1
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шкода що не рознесли цей гадюшник
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