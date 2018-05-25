Де провести травневі вихідні?*

Травень багатий на святкові дати, але не завжди тішить погодою. Відтак, багатьом довелося відкласти поїдку на природу до більш сприятливого моменту. Та все ж погода не може завадити відпочинку, особливо, якщо в місті достатньо розважальних закладів.«George’s Club», що на знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь», пропонує відпочинок для гостей різних вікових категорій та вподобань. Активний, розмірений і навіть творчий – все це можливо в межах одного закладу.Щодня цілодобово тут чекають на гостей в залах для боулінгу та більярду. В залі для боулінгу є 8 доріжок та обладнання для дітей. То ж тут можна комфортно відпочивати всією сім’єю.Зал для гри в більярд – найбільший у Волинській області. В ньому 14 столів і одна VIP-кімната, в якій можна влаштувати індивідуальну вечірку з компанією друзів.Щодня з 18:00 відкривається ресторан-караоке, який гості люблять за якісний звук і привітне обслуговування. До 22:00 співати можна вільно, замовляючи улюблені пісні у звукорежисера. З 22:00 розпочинається програма і гості співають по черзі.Щоб відпочинок був максимально приємним, рекомендуємо попередньо бронювати столик за номером: +380 (50) 490 77 14.Окрім розваг «George’s Club» – це кухня, незмінно якісна та смачна. Кожен гість знайде свою улюблену страву. Піца, соковиті бургери, основні страви та салати на будь-який смак.