Де провести травневі вихідні?*

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Травень багатий на святкові дати, але не завжди тішить погодою. Відтак, багатьом довелося відкласти поїдку на природу до більш сприятливого моменту. Та все ж погода не може завадити відпочинку, особливо, якщо в місті достатньо розважальних закладів.
«George’s Club», що на знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь», пропонує відпочинок для гостей різних вікових категорій та вподобань. Активний, розмірений і навіть творчий – все це можливо в межах одного закладу.
Щодня цілодобово тут чекають на гостей в залах для боулінгу та більярду. В залі для боулінгу є 8 доріжок та обладнання для дітей. То ж тут можна комфортно відпочивати всією сім’єю.
Зал для гри в більярд – найбільший у Волинській області. В ньому 14 столів і одна VIP-кімната, в якій можна влаштувати індивідуальну вечірку з компанією друзів.
Щодня з 18:00 відкривається ресторан-караоке, який гості люблять за якісний звук і привітне обслуговування. До 22:00 співати можна вільно, замовляючи улюблені пісні у звукорежисера. З 22:00 розпочинається програма і гості співають по черзі.
Щоб відпочинок був максимально приємним, рекомендуємо попередньо бронювати столик за номером: +380 (50) 490 77 14.
Окрім розваг «George’s Club» – це кухня, незмінно якісна та смачна. Кожен гість знайде свою улюблену страву. Піца, соковиті бургери, основні страви та салати на будь-який смак.
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«George’s Club», що на знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь», пропонує відпочинок для гостей різних вікових категорій та вподобань. Активний, розмірений і навіть творчий – все це можливо в межах одного закладу.
Щодня цілодобово тут чекають на гостей в залах для боулінгу та більярду. В залі для боулінгу є 8 доріжок та обладнання для дітей. То ж тут можна комфортно відпочивати всією сім’єю.
Зал для гри в більярд – найбільший у Волинській області. В ньому 14 столів і одна VIP-кімната, в якій можна влаштувати індивідуальну вечірку з компанією друзів.
Щодня з 18:00 відкривається ресторан-караоке, який гості люблять за якісний звук і привітне обслуговування. До 22:00 співати можна вільно, замовляючи улюблені пісні у звукорежисера. З 22:00 розпочинається програма і гості співають по черзі.
Щоб відпочинок був максимально приємним, рекомендуємо попередньо бронювати столик за номером: +380 (50) 490 77 14.
Окрім розваг «George’s Club» – це кухня, незмінно якісна та смачна. Кожен гість знайде свою улюблену страву. Піца, соковиті бургери, основні страви та салати на будь-який смак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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