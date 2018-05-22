Після футбольного матчу сталася сутичка між поліцейськими і фанами «Волині». ВІДЕО





Про конфлікт правоохоронців з фанатами ФК "Волині" у мережі Фейсбук повідомив ультрас ФК "Прикарпаття" Олександр Заславський, - повідомляє видання



"Запам'ятайте ці обличчя. Це наша нібито нова реформована поліція. Ці милі хлопці без всяких зрозумілих на то причин почали бити фанатів луцької "Волині". Дані поліцейські без потреби, а тільки через те, що вони мають форму, кийки, шоломи і різні інші такі мінтовські штуки", – написав Заславський.



Також Заславський зазначає, що правоохоронці використовували сльозоточивий газ.







На офіційній сторінці Нацполіції Івано-Франківщини повідомили, що понад 100 поліцейських та 60 військовослужбовців НГУ забезпечили порядок під час футбольного матчу.



За повідомленням поліції, матч між "Прикарпаттям" та "Волинню" відвідали більш як 3000 вболівальників, серед них 50 фанатів команди гостей.





"Поліцейські не допустили правопорушень публічного порядку, що дало можливість вболівальникам спостерігати за перебігом матчу у безпечних умовах", – йдеться у повідомленні поліції.





У коментарі КУРСу в прес-службі Нацполіції Івано-Франківщини зазначили, що конфлікт між правоохоронцями і фанатами ФК "Волині" стався по завершенню матчу, за межами стадіону.





"Після матчу фанати "Волині" стояли біля стадіону і почали застосовувати піротехніку. Полісмени зробили зауваження, адже йдеться про використання піротехніки на парковці, де батьки гуляють з дітьми. Вболівальники не відреагували на зауваження, при цьому штовхнули правоохоронця. Тому поліцейські відтиснули фанатів в автобус. Більше того, фанати заспокоювати одне одного і просили товаришів сісти в автобус", –прокоментували у поліції.



У поліції додають, що правоохоронці заяв щодо потерпілих в результаті невеличкої сутички не отримували. Автобус у супроводі екіпажу поліції відправився з міста.



Зазначимо, матч між "Прикарпаттям" та "Волинню" завершився перемогою гостей 1:3.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По завершенню західноукраїнського дербі між франківським "Прикарпаттям" та луцькою "Волинню" вболівальники гостей поштовхалися з правоохоронцями неподалік стадіону "Рух".Про конфлікт правоохоронців з фанатами ФК "Волині" у мережі Фейсбук повідомив ультрас ФК "Прикарпаття", - повідомляє видання "Тримай курс" "Запам'ятайте ці обличчя. Це наша нібито нова реформована поліція. Ці милі хлопці без всяких зрозумілих на то причин почали бити фанатів луцької "Волині". Дані поліцейські без потреби, а тільки через те, що вони мають форму, кийки, шоломи і різні інші такі мінтовські штуки", – написав Заславський.Також Заславський зазначає, що правоохоронці використовували сльозоточивий газ.На офіційній сторінці Нацполіції Івано-Франківщини повідомили, що понад 100 поліцейських та 60 військовослужбовців НГУ забезпечили порядок під час футбольного матчу.За повідомленням поліції, матч між "Прикарпаттям" та "Волинню" відвідали більш як 3000 вболівальників, серед них 50 фанатів команди гостей."Поліцейські не допустили правопорушень публічного порядку, що дало можливість вболівальникам спостерігати за перебігом матчу у безпечних умовах", – йдеться у повідомленні поліції.У коментарі КУРСу в прес-службі Нацполіції Івано-Франківщини зазначили, що конфлікт між правоохоронцями і фанатами ФК "Волині" стався по завершенню матчу, за межами стадіону."Після матчу фанати "Волині" стояли біля стадіону і почали застосовувати піротехніку. Полісмени зробили зауваження, адже йдеться про використання піротехніки на парковці, де батьки гуляють з дітьми. Вболівальники не відреагували на зауваження, при цьому штовхнули правоохоронця. Тому поліцейські відтиснули фанатів в автобус. Більше того, фанати заспокоювати одне одного і просили товаришів сісти в автобус", –прокоментували у поліції.У поліції додають, що правоохоронці заяв щодо потерпілих в результаті невеличкої сутички не отримували. Автобус у супроводі екіпажу поліції відправився з міста.Зазначимо, матч між "Прикарпаттям" та "Волинню" завершився перемогою гостей 1:3.

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