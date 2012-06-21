вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Приємне з корисним: у сільському дитсадку на Волині дошкільнята оздоровлюються в басейні. ВІДЕО

Приємне з корисним: у сільському дитсадку на Волині дошкільнята оздоровлюються в басейні. ВІДЕО
Дошкільнята із села Прилісного мають можливість оздоровлюватися на уроках плавання.

Про це повідомляють у сюжеті Суспільного.

В місцевому дитсадку є басейн, займаються там діти з трьох років, – каже інструкторка з фізкультури Леся Мишковець.

Розповідає: діти, які відвідують басейн регулярно, впевнено почуваються у воді, уміють плавати і пірнати.

Температура у басейні – до 30 градусів, тобто якраз така, щоб діткам було тепло. Заняття ділиться на три частини – розминка у спортзалі, далі – в басейні. Обов'язкова програма – фізичні та дихальні вправи.

Більше – в сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: басейн, Прилісненська ОТГ, дитсадок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень
01 травень, 23:53
З'явилось відео з місця побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині. ВІДЕО
01 травень, 23:03
Приємне з корисним: у сільському дитсадку на Волині дошкільнята оздоровлюються в басейні. ВІДЕО
01 травень, 22:43
Після футбольного матчу сталася сутичка між поліцейськими і фанами «Волині». ВІДЕО
01 травень, 22:10
Де провести травневі вихідні?*
01 травень, 21:48
Схожі новини
У ковельському дитсадку відновлять басейн У ковельському дитсадку відновлять басейн
21 червень, 2012, 14:42
У сільради на Волині вимагають безкоштовно харчувати в дитсадку деяких дітей У сільради на Волині вимагають безкоштовно харчувати в дитсадку деяких дітей
24 квітень, 17:48
У Луцьку хочуть побудувати новий дитсадок У Луцьку хочуть побудувати новий дитсадок
24 квітень, 12:37
На Волині «блакитні доріжки» підкорювали особливі спортсмени. ФОТО На Волині «блакитні доріжки» підкорювали особливі спортсмени. ФОТО
24 квітень, 04:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень
01 травень, 23:53
 0
З'явилось відео з місця побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині. ВІДЕО
01 травень, 23:03
 0
Приємне з корисним: у сільському дитсадку на Волині дошкільнята оздоровлюються в басейні. ВІДЕО
01 травень, 22:43
 0
Після футбольного матчу сталася сутичка між поліцейськими і фанами «Волині». ВІДЕО
01 травень, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8