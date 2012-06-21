Приємне з корисним: у сільському дитсадку на Волині дошкільнята оздоровлюються в басейні. ВІДЕО





Про це повідомляють у сюжеті



В місцевому дитсадку є басейн, займаються там діти з трьох років, – каже інструкторка з фізкультури Леся Мишковець.



Розповідає: діти, які відвідують басейн регулярно, впевнено почуваються у воді, уміють плавати і пірнати.



Температура у басейні – до 30 градусів, тобто якраз така, щоб діткам було тепло. Заняття ділиться на три частини – розминка у спортзалі, далі – в басейні. Обов'язкова програма – фізичні та дихальні вправи.



Більше – в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дошкільнята із села Прилісного мають можливість оздоровлюватися на уроках плавання.Про це повідомляють у сюжеті Суспільного В місцевому дитсадку є басейн, займаються там діти з трьох років, – каже інструкторка з фізкультуриРозповідає: діти, які відвідують басейн регулярно, впевнено почуваються у воді, уміють плавати і пірнати.Температура у басейні – до 30 градусів, тобто якраз така, щоб діткам було тепло. Заняття ділиться на три частини – розминка у спортзалі, далі – в басейні. Обов'язкова програма – фізичні та дихальні вправи.Більше – в сюжеті.

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