Приємне з корисним: у сільському дитсадку на Волині дошкільнята оздоровлюються в басейні. ВІДЕО
01 травень, 22:43
Дошкільнята із села Прилісного мають можливість оздоровлюватися на уроках плавання.
Про це повідомляють у сюжеті Суспільного.
В місцевому дитсадку є басейн, займаються там діти з трьох років, – каже інструкторка з фізкультури Леся Мишковець.
Розповідає: діти, які відвідують басейн регулярно, впевнено почуваються у воді, уміють плавати і пірнати.
Температура у басейні – до 30 градусів, тобто якраз така, щоб діткам було тепло. Заняття ділиться на три частини – розминка у спортзалі, далі – в басейні. Обов'язкова програма – фізичні та дихальні вправи.
Більше – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у сюжеті Суспільного.
В місцевому дитсадку є басейн, займаються там діти з трьох років, – каже інструкторка з фізкультури Леся Мишковець.
Розповідає: діти, які відвідують басейн регулярно, впевнено почуваються у воді, уміють плавати і пірнати.
Температура у басейні – до 30 градусів, тобто якраз така, щоб діткам було тепло. Заняття ділиться на три частини – розминка у спортзалі, далі – в басейні. Обов'язкова програма – фізичні та дихальні вправи.
Більше – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень
01 травень, 23:53
Приємне з корисним: у сільському дитсадку на Волині дошкільнята оздоровлюються в басейні. ВІДЕО
01 травень, 22:43
Після футбольного матчу сталася сутичка між поліцейськими і фанами «Волині». ВІДЕО
01 травень, 22:10
Де провести травневі вихідні?*
01 травень, 21:48