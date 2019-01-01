2 травня на Волині: гортаючи календар

Юрій Горбач (на фото) та журналіст і телеведучий Роман Вербич, депутат Рожищенської міської ради Вадим Зінгель.



Їм, а також сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить імена Іван, Георгій, Никифор, – зичимо здоров’я, любові й достатку.



2 травня 1960 року відбувся перший матч футбольної команди «Волинь» на луцькому стадіоні «Авангард». Того дня лучани грали проти миколаївського «Суднобудівника».



Гра закінчилася рахунком 0:0.

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