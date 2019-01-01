вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі

Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі
У суботу, 4 травня, у новому розважальному закладі «Queen» відгримить мегавечірка «QUEEN PARTY».

Нагадаємо, що новий заклад відкривають замість колишнього клубу «Опера».

Окрім нічого клубу у «Queen» буде ще й караоке.

Відтак на відкриття запросили спеціальних гостей. Зокрема, на дискотеці запалюватиме «EPIFANIO LOPEZ & RIGO» (Епіфаніо Лопес венесуельський мачо, зірка серіалу «Київ вдень та вночі») та клубний проект “BLUE BALLONS”.

Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі

Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі

На караоке гарний настрій даруватиме Сергій Присяжний (гурт «MOTOROLA»).

Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі

Організатори обіцяють яскраву вечірку, море шампанського, зірковий фотосет та незабутні емоції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Queen, нічний клуб, вечірка, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Сьогодні, 01:12
Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі
Сьогодні, 00:37
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень
01 травень, 23:53
З'явилось відео з місця побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині. ВІДЕО
01 травень, 23:03
Схожі новини
Коли у Луцьку замість «Опери» відкриють «королівський» заклад Коли у Луцьку замість «Опери» відкриють «королівський» заклад
13 квітень, 17:38
У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО
24 квітень, 08:16
У Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон. ВІДЕО У Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон. ВІДЕО
14 квітень, 22:45
Відомо, що у Луцьку відкриють замість «Опери» Відомо, що у Луцьку відкриють замість «Опери»
12 квітень, 10:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Сьогодні, 01:12
 0
Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі
Сьогодні, 00:37
 0
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень
01 травень, 23:53
 0
З'явилось відео з місця побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині. ВІДЕО
01 травень, 23:03
 0
Медіа
відео
1/8