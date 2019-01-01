Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі
Сьогодні, 00:37
У суботу, 4 травня, у новому розважальному закладі «Queen» відгримить мегавечірка «QUEEN PARTY».
Нагадаємо, що новий заклад відкривають замість колишнього клубу «Опера».
Окрім нічого клубу у «Queen» буде ще й караоке.
Відтак на відкриття запросили спеціальних гостей. Зокрема, на дискотеці запалюватиме «EPIFANIO LOPEZ & RIGO» (Епіфаніо Лопес венесуельський мачо, зірка серіалу «Київ вдень та вночі») та клубний проект “BLUE BALLONS”.
На караоке гарний настрій даруватиме Сергій Присяжний (гурт «MOTOROLA»).
Організатори обіцяють яскраву вечірку, море шампанського, зірковий фотосет та незабутні емоції.
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Нагадаємо, що новий заклад відкривають замість колишнього клубу «Опера».
Окрім нічого клубу у «Queen» буде ще й караоке.
Відтак на відкриття запросили спеціальних гостей. Зокрема, на дискотеці запалюватиме «EPIFANIO LOPEZ & RIGO» (Епіфаніо Лопес венесуельський мачо, зірка серіалу «Київ вдень та вночі») та клубний проект “BLUE BALLONS”.
На караоке гарний настрій даруватиме Сергій Присяжний (гурт «MOTOROLA»).
Організатори обіцяють яскраву вечірку, море шампанського, зірковий фотосет та незабутні емоції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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