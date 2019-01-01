вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО

Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Користувач соцмережі facebook Віктор Літевчук на своїй сторінці опублікував ретросвітлини Костелу Святої Трійці, що у Берестечку.

"Цей костел мені знайомий і близький так само, як Феодосіївська та Покровська церква у Луцьку, поблизу нього пройшов немалий шматок мого дитинства.

Навіть фото міжвоєнного часу берестечківського фотографа Хандельсмана, навряд чи передасть всю красу цього храму", - написав автор під фотографіями.

Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО

Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО


А про те, як виглядає архітектурна пам'ятка у наші дні показали на сторінках видання Район.Горохів.

Один з найбільших храмів в Україні – костел Святої Трійці у Берестечку, архітектурна і релігійна пам’ятка – розсипається просто на очах. Ще кілька десятиліть – і від неї може залишитись лиш спогад. Звели цю розкішну споруду у стилі бароко поляки у 1711 році, аби увічнити перемогу у битві під Берестечком.

Її стіни пережили Другу світову війну, проте не можуть пережити людської байдужості. Востаннє потурбувалися про костел ще у 2001 році, коли в Берестечко приїжджав Леонід Кучма. Тоді нашвидкуруч перекрили дах, який сьогодні вже протікає і не захищає від руйнування природними стихіями.

Зараз на будівлі висить замок, адже вона перебуває в аварійному стані і може бути небезпечною для відвідувачів. А ще 5-7 років тому тут проводили службу греко-католики. Так як основна частина храму вже була непридатна, вони облаштували місце для молитви при вході – оббили стелю і частину стіни вагонкою.

Фасад храму виглядає краще, ніж наповнення
Фасад храму виглядає краще, ніж наповнення


Район.Горохів вдалося потрапити всередину і зазнімкувати костел. Чи то пак, що від нього залишилося. Імпровізовану екскурсію нам провів директор Берестечківського краєзнавчого музею Олег Дергай.

НА ВІВТАРІ СМАЖАТЬ ГОЛУБІВ

Пан Олег відкриваючи замок, розповідає, що місцевий дивак постійно намагався сюди потрапити і казав, що буде «правити». Він не раз влаштовував тут нічліжку і збивав «казенний» замок. Про його перебування тут свідчать купки мотлоху і пір’я голубів, яких той ловив і… смажив на вівтарі.

Коли потрапляєш всередину цієї будівлі, захоплює дух від того, яка вона височенна. Одразу можна уявити, який величний і витончений вигляд мав костел, як тільки його побудували. Храм мав вісім вівтарів, був оздоблений картинами з епізодами битви під Берестечком, дерев’яними скульптурами та унікальними іконами. Також тут були орган і хрещальниця з білого мармуру, які знищили під час Другої світової.

Олег Дергай каже, що свого часу це була римо-католицька лавра на Волині. Тут навіть зберігалися мощі святого Валентина, а також мощі і шабля Яреми Вишневецького, який найбільше відзначився у битві під Берестечком.

Тут є й крипта – підземне приміщення, яке слугувало для поховання або зберігання мощей святих. Свого часу з неї розікрали все цінне. Скоріш за все, всередині залишились лише фрагменти кісток похованих людей, яких поляки не збираються перепоховати. Час від часу тут копають «чорні» копачі, сподіваючись на легкий заробіток.

Стиль бароко вражає багатством форм
Стиль бароко вражає багатством форм

Руйнація - вражаюче страшне явище
Руйнація - вражаюче страшне явище

А тут був чийсь обідній стіл
А тут був чийсь обідній стіл

Берестечківські школярки вперше побачили костьол з середини
Берестечківські школярки вперше побачили костьол з середини

Діра в крипту
Діра в крипту


ЗІ СТІНИ НА ВАС ДИВИТЬСЯ СНАРЯД

Основний ворог костелу – волога. Через дірявий дах і вікна вона пробивається у всі щілини і руйнує цеглу. З її «допомогою» вже потріскалась і обвалилася частина стіни, обсипалася штукатурка. «Ота стіна має скоро падати», – показує на діру в стіні пан Олег.

Навкруги валяється побита цегла і сміття. Серед мотлоху можна побачити стелу, на якій латинню написано щось про Яна Казимира, який був ініціатором побудови костьолу на честь перемоги польських військ. Дивовижно, що цей напис зберігся. От тільки повністю перекласти його немає кому.

Ця стіна ось-ось розвалиться
Ця стіна ось-ось розвалиться

Надпис на плиті немає кому перекладати
Надпис на плиті немає кому перекладати

«Альоша»
«Альоша»

Екскурсовод здається комахою на фоні цих величних стін
Екскурсовод здається комахою на фоні цих величних стін


Наш екскурсовод показує особливу цеглу, яку кріпили на стіни металевими цвяхами. Вона ручної роботи і схожа на плитку. Також тут є і цегла-пальчатка. Назва її походить від технології виробництва, коли ребринки на цеглині робили, проводячи пальцями.

Цю цеглу прибивали гвіздками
Цю цеглу прибивали гвіздками


На стіні костьолу збереглася стародавня фреска, на якій зображений монах-тринітарій. Частково збережена тільки верхня частина. «Одне рамено в нього червоне, а друге – синє. Саме такі кольори носили монахи-тринітарії. Орден тринітаріїв займався викупом невільників з татарсько-турецької неволі», – розповідає наш екскурсовод.

Чудова фреска, яка дивом збереглася
Чудова фреска, яка дивом збереглася


Якщо подивитися вгору – можна наткнутися оком на чорний інородний предмет, що стирчить зі стіни. Це снаряд, який «засів» тут із часів Другої світової, але не здетонував, і це ще одна небезпека для тих, хто надумає самостійно прогулятися храмом. Дивно, що його тут так і залишили.

Снаряд стирчить тут з Другої світової
Снаряд стирчить тут з Другої світової


За радянської влади у храмі був зерносклад. Після 1939 року служби тут не проводили. Перед центральним виходом знаходився пам’ятник святому Рохові. Це святий, який захищав від пошестей і чуми. Він був на колоні, зображений в людський зріст і біля нього декілька ягнят. Але у 1939 році радянська влада змусила поляків розібрати цей пам’ятник.

«Неподалік костьолу від самого його заснування існував монастир тринітаріїв. Але у зв’язку з першим польським повстанням (тут вже була Росія – 1831 рік) монастир закрили. У ньому була багата світова бібліотека. Були там старовинні книги, здається, рукописні, яких ніде на світі не було», – каже пан Олег.

У монастирі тринітаріїв свого часу був маслосирзавод. Звідти продукцію експортували на Кубу. Очевидно, вона була якісною.

ХОТІЛИ РЕСТАВРУВАТИ, АЛЕ ПЕРЕХОТІЛИ

Поляки свого часу хотіли реставрувати костьол Святої Трійці, тож звернулися до міської влади Берестечка з цією пропозицією. Проте там сказали, що всі кошти на реставрацію мають іти через бухгалтерію міської ради, тож поляки від цієї ідеї відмовилися.

Зараз держава не поспішає виділяти кошти, аби зберегти святиню, хоча в той же час на костелі красується табличка з надписом: «Пам’ятка архітектури та містобудування. Охороняється державою. Пошкодження карається законом». Очевидно, на тому охорона цієї храму і завершується.

Символічний напис
Символічний напис


«Виходить так, що в Берестечку є багато цінних пам’яток, але костел зруйнований. Він в такому занедбаному стані… Якби це все впорядкувати, відремонтувати. Не в кожному місті таке є. Можна зробити цікавий туристичний маршрут нашими пам’ятками. Але на ремонт потрібні скажені гроші. Кожного року пишемо в обласне управління культури, скільки коштів потрібно, але тут ніхто нічого й не починав», – підсумував Олег Дергай нашу екскурсію.

Світлана КИРИЛОВА

Дзвіниця біля костелу
Дзвіниця біля костелу
Тут колись молилися
Тут колись молилися
Вагонка - і та «здає позиції»
Вагонка - і та «здає позиції»
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Вхідні двері
Вхідні двері
Через діру добре потрапляє всередину дощ
Через діру добре потрапляє всередину дощ
Скрізь валяється цегла
Скрізь валяється цегла
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Вражаюче гарні колони в костелі
Вражаюче гарні колони в костелі
Цегла просто розсипається на очах
Цегла просто розсипається на очах
Вражаюча висота
Вражаюча висота
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
І тут побував якийсь «Кіріл»
І тут побував якийсь «Кіріл»
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Стіна позеленіла від вологи
Стіна позеленіла від вологи
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Берестечківські школярки вперше побачили костьол з середини
Берестечківські школярки вперше побачили костьол з середини

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Костел, Берестечко, снаряд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Сьогодні, 01:12
Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі
Сьогодні, 00:37
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень
01 травень, 23:53
З'явилось відео з місця побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині. ВІДЕО
01 травень, 23:03
Схожі новини
Як святкували Великдень луцькі католики. ФОТО Як святкували Великдень луцькі католики. ФОТО
21 квітень, 16:04
Савченко розкритикував дорогу на Берестечко. ФОТО Савченко розкритикував дорогу на Берестечко. ФОТО
16 квітень, 18:43
У волинському храмі, що перейшов до ПЦУ, нового священика представив Михаїл У волинському храмі, що перейшов до ПЦУ, нового священика представив Михаїл
11 лютий, 00:43
Що писали про Луцьк 1920-х років? ФОТО Що писали про Луцьк 1920-х років? ФОТО
05 лютий, 06:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Сьогодні, 01:12
 0
Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі
Сьогодні, 00:37
 0
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень
01 травень, 23:53
 0
З'явилось відео з місця побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині. ВІДЕО
01 травень, 23:03
 0
Медіа
відео
1/8