«Путін роздає російські паспорти, як колись Гітлер – «аусвайси», – Ігор Лапін

Володимир Путін не придумав нічого нового – те ж самісіньке діялося у роки Другої світової війни, коли німецькі окупанти роздавали «аусвайси» із різними преференціями.



Про це Ігор Лапін, - повідомляє



Нардеп наголосив, що чим далі Україна від Росії, тим більше у неї з’являється «козирів», щоб бути державою-лідером. Коментуючи указ президента РФ Володимира Путіна щодо спрощеної процедури видачі російських паспортів для мешканців окупованого Донбасу, нардеп Лапін порівняв такі дії із тим, що діялося у роки Другої світової.



«Головна теза: Росія – окупант, і ось видача паспортів – це все те, що робив Гітлер. От нічого нового – усе так само було, коли окуповували наші території, і фашистська Німеччина роздавала на окупованих територіях якісь їхні «аусвайси» із різними преференціями, із залученням до поліцейської місії. От нічого нового не придумав Путін», – зауважив Ігор Лапін.



Нардеп продовжив, що новообраний Президент України вирішив «потролити» Путіна на тему паспортів, проте той, «будучи важковаговиком, а не хлопчиком для биття», відразу відповів про «єдиний народ». Ігор Лапін прогнозує, що далі цю тезу підхоплять ЗМІ, і не лише у РФ, а й лояльні до Росії українські.



«І буде далі – «ми єдіний народ». А тому – геть якнайдалі від Москви! Хочете, називайте це «залізною завісою», чи як завгодно, але які паспорти? І головне – кого вони нам наголосують?.. Ви собі можете уявити? А я вам скажу: там, де є ті паспорти, 96% буде, як у Криму – «Путін, введи!» А потім наступним етапом буде захист російських громадян на території України», – заявив Ігор Лапін.



Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про





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