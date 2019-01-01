Оприлюднили офіційну програму візиту Епіфанія на Волинь
Сьогодні, 08:14
Програму візиту Митрополита Епіфанія на Волинь оприлюднили на сайті Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
До слова, перебуватиме Блаженніший Епіфаній на Володимирщині 9 і 10 травня.
Отож, 9 травня відбудеться:
19.00 – зустріч Предстоятеля на кордоні м. Володимир-Волинського керуючим єпархією єпископом Матфеєм та представниками влади.
19.15. - зустріч Предстоятеля духовенством та мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.
10 травня
О 9.00 відбудуться заходи з нагоди дня пам'яті преподобного Стефана єпископа Володимир-Волинського. Його Блаженство у співслужінні запрошенного єпископату та духовенства очолить святкову Літургію у кафедральному соборі Різдва Христового.
По завершенні Літургії, на території собору відбудеться прес-конференція, опісля відбудеться хресний хід до стели загиблим воїнам АТО (центральна площа міста).
О 12.00 Блаженнійший Митрополит Епіфаній відвідає військову частину у місті Володимирі-Волинському.
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До слова, перебуватиме Блаженніший Епіфаній на Володимирщині 9 і 10 травня.
Отож, 9 травня відбудеться:
19.00 – зустріч Предстоятеля на кордоні м. Володимир-Волинського керуючим єпархією єпископом Матфеєм та представниками влади.
19.15. - зустріч Предстоятеля духовенством та мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.
10 травня
О 9.00 відбудуться заходи з нагоди дня пам'яті преподобного Стефана єпископа Володимир-Волинського. Його Блаженство у співслужінні запрошенного єпископату та духовенства очолить святкову Літургію у кафедральному соборі Різдва Христового.
По завершенні Літургії, на території собору відбудеться прес-конференція, опісля відбудеться хресний хід до стели загиблим воїнам АТО (центральна площа міста).
О 12.00 Блаженнійший Митрополит Епіфаній відвідає військову частину у місті Володимирі-Волинському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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