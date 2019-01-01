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Оприлюднили офіційну програму візиту Епіфанія на Волинь

Оприлюднили офіційну програму візиту Епіфанія на Волинь
Програму візиту Митрополита Епіфанія на Волинь оприлюднили на сайті Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

До слова, перебуватиме Блаженніший Епіфаній на Володимирщині 9 і 10 травня.

Отож, 9 травня відбудеться:

19.00 – зустріч Предстоятеля на кордоні м. Володимир-Волинського керуючим єпархією єпископом Матфеєм та представниками влади.
19.15. - зустріч Предстоятеля духовенством та мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.

10 травня

О 9.00 відбудуться заходи з нагоди дня пам'яті преподобного Стефана єпископа Володимир-Волинського. Його Блаженство у співслужінні запрошенного єпископату та духовенства очолить святкову Літургію у кафедральному соборі Різдва Христового.
По завершенні Літургії, на території собору відбудеться прес-конференція, опісля відбудеться хресний хід до стели загиблим воїнам АТО (центральна площа міста).

О 12.00 Блаженнійший Митрополит Епіфаній відвідає військову частину у місті Володимирі-Волинському.

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Теги: Епіфаній, візит, Володимир-Волинський
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