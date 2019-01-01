Оприлюднили офіційну програму візиту Епіфанія на Волинь

Епіфанія на Волинь оприлюднили на



До слова, перебуватиме Блаженніший Епіфаній на Володимирщині 9 і 10 травня.



Отож, 9 травня відбудеться:



19.00 – зустріч Предстоятеля на кордоні м. Володимир-Волинського керуючим єпархією єпископом Матфеєм та представниками влади.

19.15. - зустріч Предстоятеля духовенством та мирянами на площі перед кафедральним собором Різдва Христового.



10 травня



О 9.00 відбудуться заходи з нагоди дня пам'яті преподобного Стефана єпископа Володимир-Волинського. Його Блаженство у співслужінні запрошенного єпископату та духовенства очолить святкову Літургію у кафедральному соборі Різдва Христового.

По завершенні Літургії, на території собору відбудеться прес-конференція, опісля відбудеться хресний хід до стели загиблим воїнам АТО (центральна площа міста).



О 12.00 Блаженнійший Митрополит Епіфаній відвідає військову частину у місті Володимирі-Волинському.

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