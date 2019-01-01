На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО





Водій легкового автомобіля Mazda, рухаючись на великій швидкості, не впоравшись із маневром повороту, вилетів з дороги на людське обійстя. Знісши паркан-сітку, транспортний засіб спинився посеред городу.









На щастя, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди людських жертв нема. Зате автомобілю дісталося – автівка добряче потовчена. Частини капота буквально вирвані.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині водій Mazda «не вписався» у поворот і опинився на чужому городі. Інцидент стався у вівторок, 30 квітня, у селі Борохів, що у Ківецівському районі Волинської області, – повідомляє Твій портал Водій легкового автомобіля Mazda, рухаючись на великій швидкості, не впоравшись із маневром повороту, вилетів з дороги на людське обійстя. Знісши паркан-сітку, транспортний засіб спинився посеред городу.На щастя, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди людських жертв нема. Зате автомобілю дісталося – автівка добряче потовчена. Частини капота буквально вирвані.

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