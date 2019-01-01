На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО
Сьогодні, 02:10
На Волині водій Mazda «не вписався» у поворот і опинився на чужому городі. Інцидент стався у вівторок, 30 квітня, у селі Борохів, що у Ківецівському районі Волинської області, – повідомляє Твій портал.
Водій легкового автомобіля Mazda, рухаючись на великій швидкості, не впоравшись із маневром повороту, вилетів з дороги на людське обійстя. Знісши паркан-сітку, транспортний засіб спинився посеред городу.
На щастя, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди людських жертв нема. Зате автомобілю дісталося – автівка добряче потовчена. Частини капота буквально вирвані.
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Водій легкового автомобіля Mazda, рухаючись на великій швидкості, не впоравшись із маневром повороту, вилетів з дороги на людське обійстя. Знісши паркан-сітку, транспортний засіб спинився посеред городу.
На щастя, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди людських жертв нема. Зате автомобілю дісталося – автівка добряче потовчена. Частини капота буквально вирвані.
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