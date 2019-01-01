вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО

На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО
На Волині водій Mazda «не вписався» у поворот і опинився на чужому городі. Інцидент стався у вівторок, 30 квітня, у селі Борохів, що у Ківецівському районі Волинської області, – повідомляє Твій портал.

Водій легкового автомобіля Mazda, рухаючись на великій швидкості, не впоравшись із маневром повороту, вилетів з дороги на людське обійстя. Знісши паркан-сітку, транспортний засіб спинився посеред городу.

На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО

На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО


На щастя, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди людських жертв нема. Зате автомобілю дісталося – автівка добряче потовчена. Частини капота буквально вирвані.

На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО

На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО

На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Борохів, аварія, город
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО
Сьогодні, 02:10
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Сьогодні, 01:12
Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі
Сьогодні, 00:37
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень
01 травень, 23:53
Схожі новини
Знайшли водія, який у Луцьку збив мотоцикліста з пасажиром і втік Знайшли водія, який у Луцьку збив мотоцикліста з пасажиром і втік
01 травень, 16:30
Луцькі поліцейські «полювали» на сатаністів, а спіймали п’яного водія Луцькі поліцейські «полювали» на сатаністів, а спіймали п’яного водія
01 травень, 13:27
Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: поліція розшукує водія порушника Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: поліція розшукує водія порушника
01 травень, 12:10
У Ковелі велосипедист потрапив під колеса автомобіля. ФОТО. ВІДЕО У Ковелі велосипедист потрапив під колеса автомобіля. ФОТО. ВІДЕО
30 квітень, 19:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО
Сьогодні, 02:10
 0
Було – стало: один з найкрасивіших католицьких храмів Волині, який «живе» зі снарядом у стіні. ФОТО
Сьогодні, 01:12
 0
Повідомили, хто розважатиме лучан на «королівській вечірці» у новому нічному клубі
Сьогодні, 00:37
 0
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Львові з сейфу автобази намагались викрасти 100 тисяч гривень
01 травень, 23:53
 0
Медіа
відео
1/8