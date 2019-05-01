У Києві п'янючий водій розніс вщент сім автомобілів. ФОТО





П’яний неадекватний водій Mercedes протаранив паркан місцевої автостоянки і розніс на друзки сім авто.



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«Проїхавши ще близько 100 метрів, чоловік зніс паркан автостоянки і протаранив Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Citroen, Toyota Highlander і ще один Volkswagen Passat», – констатували поліцейські зі свідчень очевидців події.





Відомо також, що правоохоронці запропонували чоловікові пройти тест на наявність алкоголю в крові Drager:



«Він уникав приладу, а в підсумку зовсім відмовився проходити тест. Водій з розбитим обличчям, залитим кров’ю стверджував, що він не був за кермом свого автомобіля, обличчя ж йому розбили у нічному клубі напередодні».











Відомо також, що на підозрюваного наділи наручники на місці події, тому як він штовхав патрульних і хапав їх за одяг.

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