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Фермерка на Волині вирощує органічні ягоди

Фермерка на Волині вирощує органічні ягоди
Галина Пушкарук із села Клубочин Ківерцівського району вирощує малину, чотири сорти смородини, два сорти порічки та 12 сортів полуниці. Один сорт полуниці та малина в господарстві сертифіковані ТОВ «Органік стандарт».

Про це з посиланням на сайт Департаменту АПР Волинської ОДА, повідомляє Kurkul.com.

На виробництво органічної продукції працівники господарства переходили близько чотирьох років. Для цього робили аналіз землі, вели журнал обліку врожаїв, журнал поля, де зазначалися внесені добрива та засоби захисту рослин.

«Ми почали вносити органічні добрива, готувати землю до сертифікації. Географічне розташування ягідного поля відповідало вимогам, оскільки поблизу немає господарств, які використовують хімічні засоби. Урожайність складала 15 т/га. Підготувавши усі необхідні документи, отримали сертифікат з органічного виробництва», — ділиться власним досвідом Галина Пушкарук.

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Теги: ягоди, фермерка, органіка
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