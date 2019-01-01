2 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 08:52
2 травня 2019 року вшановують пам'ять Івана-воїна, який став відомим через те, що знаходив і карав злодіїв.
Іменини сьогодні святкують: Віктор, Дмитро, Георгій, Іван, пише 24 канал.
Народні прикмети на 2 травня
– Дощовий і похмурий день – червень буде сухим і сонячним.
– Тепла погода 2 травня – наприкінці місяця буде холодно.
– Хмари швидко біжать по небу 2 травня – дощу в найближчі дні не буде.
– Дикі качки в'ють гнізда недалеко від води – чекайте посухи. Навпаки, якщо гніздяться качки подалі від водойм, то це прикмета до того, що літні дні будуть дощовими.
– Безвітряна, золотиста зоря ввечері 2 травня – до доброї погоди.
Що можна робити 2 травня
1. За традицією, якщо 2 травня спекти пиріг з начинкою, то вас чекатиме багатий урожай.
Що не можна робити 2 травня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.
3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.
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Іменини сьогодні святкують: Віктор, Дмитро, Георгій, Іван, пише 24 канал.
Народні прикмети на 2 травня
– Дощовий і похмурий день – червень буде сухим і сонячним.
– Тепла погода 2 травня – наприкінці місяця буде холодно.
– Хмари швидко біжать по небу 2 травня – дощу в найближчі дні не буде.
– Дикі качки в'ють гнізда недалеко від води – чекайте посухи. Навпаки, якщо гніздяться качки подалі від водойм, то це прикмета до того, що літні дні будуть дощовими.
– Безвітряна, золотиста зоря ввечері 2 травня – до доброї погоди.
Що можна робити 2 травня
1. За традицією, якщо 2 травня спекти пиріг з начинкою, то вас чекатиме багатий урожай.
Що не можна робити 2 травня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.
3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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