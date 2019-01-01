вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лагідний травень на світлинах волинського фотографа

Лагідний травень на світлинах волинського фотографа
Волинський фотограф Віктор Чухрай поділився квітучими світлинами травня.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Травень - привіт! Вже й кульбабки, ледве встигли зацвісти - і опушились...Як завше - Ти занадто буйний і швидкий... Взяв Мавок всих собі на службу - і куди ж до Вас усих людині дорівнятись!" - підписав фотографії Чухрай.
Лагідний травень на світлинах волинського фотографа
Лагідний травень на світлинах волинського фотографа
Лагідний травень на світлинах волинського фотографа
Лагідний травень на світлинах волинського фотографа
Лагідний травень на світлинах волинського фотографа
Лагідний травень на світлинах волинського фотографа
Лагідний травень на світлинах волинського фотографа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: природа, макро, фото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині втопилась людина
Сьогодні, 09:33
У Рівному через борги відключили гарячу воду
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 2 травня
Сьогодні, 09:14
Лагідний травень на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 09:14
Волинянка відрізала 45 сантиметрів волосся на перуки онкохворим. ФОТО
Сьогодні, 08:56
Схожі новини
«На Марсі будуть яблуні цвісти»: волинський фотограф показав магічні астросвітлини «На Марсі будуть яблуні цвісти»: волинський фотограф показав магічні астросвітлини
12 квітень, 09:44
На Волині влаштували «пернате» фотополювання На Волині влаштували «пернате» фотополювання
31 березень, 20:30
Волинський фотограф показав неймовірну природу Волині у різні пори року. ФОТО Волинський фотограф показав неймовірну природу Волині у різні пори року. ФОТО
21 березень, 06:02
У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ
15 березень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Миколаєві на сміттєзвалищі загинув 9-річний хлопчик
Сьогодні, 10:29
 0
На Волині мотоцикл зіткнувся з BMW: є постраждалі
Сьогодні, 10:19
 0
У Карпатах – мороз і сніг
Сьогодні, 10:05
 0
«ПортСity» кличе на велопробіг*
Сьогодні, 09:55
 0
На Волині двох людей покусали змії
Сьогодні, 09:42
 0
Медіа
відео
1/8