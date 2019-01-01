Лагідний травень на світлинах волинського фотографа

Віктор Чухрай поділився квітучими світлинами травня.



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



"Травень - привіт! Вже й кульбабки, ледве встигли зацвісти - і опушились...Як завше - Ти занадто буйний і швидкий... Взяв Мавок всих собі на службу - і куди ж до Вас усих людині дорівнятись!" - підписав фотографії Чухрай.



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