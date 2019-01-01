Курс валют у Луцьку на 2 травня
Сьогодні, 09:14
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.329, а продаж - 26.730.
Євро при купівлі становить - 29.277, при продажу - 29.868.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.648, продаж - 7.123.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 29.277, при продажу - 29.868.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.648, продаж - 7.123.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині втопилась людина
Сьогодні, 09:33
У Рівному через борги відключили гарячу воду
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 2 травня
Сьогодні, 09:14
Лагідний травень на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 09:14