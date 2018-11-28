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У Рівному через борги відключили гарячу воду

У Рівному через борги відключили гарячу воду
Від 1 травня у Рівному мешканці багатоповерхівок будуть без централізованого гарячого водопостачання.

У "Рівнетеплоенерго" кажуть, що змушені відключити через борги споживачів, - пише видання ЧаРівне.

"Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві через ваші борги за спожиті послуги, а також через несподіване підняття ціни на газ з боку НАК "Нафтогаз" 15% для теплопостачаних підприємств із 1 травня, відсьогодні, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинене.

Виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі. Це єдина наразі можливість продовжувати підігрів води у міжопалювальний період.

Поновлення гарячого водопостачання усього міста буде відновлене за позитивної динаміки сплати за отримані послуги, а також після переведення необхідної кількості котелень на тверде паливо", - йдеться в офіційному повідомленні.

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Теги: Рівне, вода, відключення
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