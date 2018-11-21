На Волині втопилась людина





Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Бригади екстреної медичної допомоги виявили 12 випадків гострого коронарного синдрому.



Здійснили виїздів:



5 – з приводу ДТП;

8 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення);

1 – з приводу падіння з висоти та 1 – утоплення.

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