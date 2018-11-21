На Волині втопилась людина
Сьогодні, 09:33
На Волині за минулі дві доби медики волинської "швидкої" здійснили 831 виїздів.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 12 випадків гострого коронарного синдрому.
Здійснили виїздів:
5 – з приводу ДТП;
8 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення);
1 – з приводу падіння з висоти та 1 – утоплення.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 12 випадків гострого коронарного синдрому.
Здійснили виїздів:
5 – з приводу ДТП;
8 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення);
1 – з приводу падіння з висоти та 1 – утоплення.
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