У Луцьку чоловік хотів відкупитися хабарем за крадіжку товарів з магазину

У Луцьку в магазині на проспекті Грушевського чоловік викрав товарів на кілька сотень гривень.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Більше того, очікуючи слідчо-оперативну групу, 52-річний громадянин запропонував інспекторам неправомірну вигоду, аби його не притягували до відповідальності за крадіжку.Його попередили про кримінальну відповідальність за дачу хабара службовій особі, однак той продовжував наполягати на своєму, тож про це повідомили слідчого.Тепер чоловікові загрожує кримінал не лише за крадіжку, а й за дачу неправомірної вигоди.