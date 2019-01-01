Лежав на коліях, бо не хотів жити: у Луцьку чоловіка врятували від самогубства

Учора, 1 травня, на вулиці Ківерцівській у Луцьку врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство, лежачи на коліях.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Встановили, що чоловік намагався таким чином покінчити життя самогубством, однак машиніст локомотива, який саме наближався, встиг зреагувати та завчасно зупинити потяг.Громадянин повідомив, що йому 50 років і він не хоче жити, більше жодних даних не вказав.Тож патрульні спільно з медиками доставили його до психлікарні.