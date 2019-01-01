Лежав на коліях, бо не хотів жити: у Луцьку чоловіка врятували від самогубства
Сьогодні, 09:41
Учора, 1 травня, на вулиці Ківерцівській у Луцьку врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство, лежачи на коліях.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Встановили, що чоловік намагався таким чином покінчити життя самогубством, однак машиніст локомотива, який саме наближався, встиг зреагувати та завчасно зупинити потяг.
Громадянин повідомив, що йому 50 років і він не хоче жити, більше жодних даних не вказав.
Тож патрульні спільно з медиками доставили його до психлікарні.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Встановили, що чоловік намагався таким чином покінчити життя самогубством, однак машиніст локомотива, який саме наближався, встиг зреагувати та завчасно зупинити потяг.
Громадянин повідомив, що йому 50 років і він не хоче жити, більше жодних даних не вказав.
Тож патрульні спільно з медиками доставили його до психлікарні.
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