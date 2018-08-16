«ПортСity» кличе на велопробіг*
Сьогодні, 09:55
Вже традиційно ТРЦ "ПортCity" кличе усіх любителів активного відпочинку на Велодень-2019, який відбудеться 26 травня.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
Збір учасників розпочнеться з 09.00 години.
Об 11.00 годині стартує традиційний масовий велопробіг вулицями міста. Окрім власне велопробігу, на гостей чекає справжнє спортивне свято з перегонами, розвагами та подарунками. А для тих, хто зареєструється та проїдеться великим колом по місту, за номерами, проведуть лотерею з цінними призами.
Захід організований спільно з асоціацією велосипедистів Луцька та спортивним клубом «Лучеськ».
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
Збір учасників розпочнеться з 09.00 години.
Об 11.00 годині стартує традиційний масовий велопробіг вулицями міста. Окрім власне велопробігу, на гостей чекає справжнє спортивне свято з перегонами, розвагами та подарунками. А для тих, хто зареєструється та проїдеться великим колом по місту, за номерами, проведуть лотерею з цінними призами.
Захід організований спільно з асоціацією велосипедистів Луцька та спортивним клубом «Лучеськ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Асосціація велосипедистів продала велодень порт сіті.
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