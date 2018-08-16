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«ПортСity» кличе на велопробіг*

«ПортСity» кличе на велопробіг*
Вже традиційно ТРЦ "ПортCity" кличе усіх любителів активного відпочинку на Велодень-2019, який відбудеться 26 травня.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

Збір учасників розпочнеться з 09.00 години.

Об 11.00 годині стартує традиційний масовий велопробіг вулицями міста. Окрім власне велопробігу, на гостей чекає справжнє спортивне свято з перегонами, розвагами та подарунками. А для тих, хто зареєструється та проїдеться великим колом по місту, за номерами, проведуть лотерею з цінними призами.

Захід організований спільно з асоціацією велосипедистів Луцька та спортивним клубом «Лучеськ».
«ПортСity» кличе на велопробіг*

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Теги: велопробіг, Луцьк
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Асосціація велосипедистів продала велодень порт сіті.
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