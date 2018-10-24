У Карпатах – мороз і сніг





Про це



“Станом на 08:30, 02.05.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман. Вітер західний, 10 м/с. Температура повітря −2°С. Видимість до 20 м. Падає сніг”, — повідомили рятувальники.



Як повідомляв УНН, у квітня гори також засипало снігом, тоді сніговий покрив подекуди сягав 127 сантиметрів.



У найближчі дві доби в Україні дощитиме. Пройдуть невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі 4-10° тепла, на півдні до 12°; вдень завтра 13-19°, 3-4 травня в Україні, крім заходу, 17-22°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Карпатах йде сніг.Про це УНН повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.“Станом на 08:30, 02.05.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман. Вітер західний, 10 м/с. Температура повітря −2°С. Видимість до 20 м. Падає сніг”, — повідомили рятувальники.Як повідомляв УНН, у квітня гори також засипало снігом, тоді сніговий покрив подекуди сягав 127 сантиметрів.У найближчі дві доби в Україні дощитиме. Пройдуть невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі 4-10° тепла, на півдні до 12°; вдень завтра 13-19°, 3-4 травня в Україні, крім заходу, 17-22°.

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