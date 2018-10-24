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У Карпатах – мороз і сніг

У Карпатах – мороз і сніг
У Карпатах йде сніг.

Про це УНН повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.

“Станом на 08:30, 02.05.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман. Вітер західний, 10 м/с. Температура повітря −2°С. Видимість до 20 м. Падає сніг”, — повідомили рятувальники.

Як повідомляв УНН, у квітня гори також засипало снігом, тоді сніговий покрив подекуди сягав 127 сантиметрів.

У найближчі дві доби в Україні дощитиме. Пройдуть невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі 4-10° тепла, на півдні до 12°; вдень завтра 13-19°, 3-4 травня в Україні, крім заходу, 17-22°.


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Теги: Карпати, сніг
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