У Карпатах – мороз і сніг
Сьогодні, 10:05
У Карпатах йде сніг.
Про це УНН повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.
“Станом на 08:30, 02.05.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман. Вітер західний, 10 м/с. Температура повітря −2°С. Видимість до 20 м. Падає сніг”, — повідомили рятувальники.
Як повідомляв УНН, у квітня гори також засипало снігом, тоді сніговий покрив подекуди сягав 127 сантиметрів.
У найближчі дві доби в Україні дощитиме. Пройдуть невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі 4-10° тепла, на півдні до 12°; вдень завтра 13-19°, 3-4 травня в Україні, крім заходу, 17-22°.
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Про це УНН повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.
“Станом на 08:30, 02.05.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман. Вітер західний, 10 м/с. Температура повітря −2°С. Видимість до 20 м. Падає сніг”, — повідомили рятувальники.
Як повідомляв УНН, у квітня гори також засипало снігом, тоді сніговий покрив подекуди сягав 127 сантиметрів.
У найближчі дві доби в Україні дощитиме. Пройдуть невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі 4-10° тепла, на півдні до 12°; вдень завтра 13-19°, 3-4 травня в Україні, крім заходу, 17-22°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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