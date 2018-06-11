На Волині мотоцикл зіткнувся з BMW: є постраждалі

Учора, 1 травня, на автодорозі сполученням Кримне–Любохини мотоцикл Shinerаy зіткнувся з автомобілем BMW. Внаслідок ДТП мотоцикліст та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, що за кермом мотоцикла перебував 27-річний житель Старовижівського району. Ймовірно, він не врахував дорожню обстановку та не вибрав безпечної швидкості руху й допустив зіткнення із зустрічним автомобілем BMW під керуванням 25-річного жителя селища Стара Вижівка.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.Нагадаємо, що 29 квітня в