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На Волині мотоцикл зіткнувся з BMW: є постраждалі

На Волині мотоцикл зіткнувся з BMW: є постраждалі
Учора, 1 травня, на автодорозі сполученням Кримне–Любохини мотоцикл Shinerаy зіткнувся з автомобілем BMW. Внаслідок ДТП мотоцикліст та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що за кермом мотоцикла перебував 27-річний житель Старовижівського району. Ймовірно, він не врахував дорожню обстановку та не вибрав безпечної швидкості руху й допустив зіткнення із зустрічним автомобілем BMW під керуванням 25-річного жителя селища Стара Вижівка.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 29 квітня в Старовижівському районі у ДТП загинув 17-річний мотоцикліст.

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Теги: мотоцикл, аварія, Волинь
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