У Миколаєві на сміттєзвалищі загинув 9-річний хлопчик





Прес-служба головного управління Національної поліції Миколаївській області Олена Бережна повідомила, що вже відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок", - пише



За наявною інформацією, хлопчик разом із батьками рився в смітті на полігоні, і стався обвал. Він був доправлений до Миколаївської центральної районної лікарні, проте лікарям не вдалося врятувати життя дитини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На полігоні твердих побутових відходів у Миколаєві 1 травня сталося обвалення сміття, внаслідок чого загинула 9-річна дитина ромської національності.Прес-служба головного управління Національної поліції Миколаївській області Олена Бережна повідомила, що вже відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок", - пише Корреспондент За наявною інформацією, хлопчик разом із батьками рився в смітті на полігоні, і стався обвал. Він був доправлений до Миколаївської центральної районної лікарні, проте лікарям не вдалося врятувати життя дитини.

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