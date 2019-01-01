Куди піти на вихідні у Луцьку: 3-5 травня





Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні, а вікенд обіцяє бути насиченим, як у культурному, так і у розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.



Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 3 травня



Подія: «Ведмідь. Пропозиція»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: «Як зароджується любов… Звичайно любов поетизирують, прикрашають її трояндами, солов’ями, ми прикрашаємо нашу любов фатальними питаннями», – Антон Чехов.

«Ведмідь. Пропозиція» – абсолютно несхожі історії про кохання: комічною, незграбною, безглуздою, але світлою і щирою. Класичний сюжет у виконанні популярних артистів театру.

Переклад з російської Антіна Хуторяна. Камерна сцена, жарти. Вистава йде з одним антрактом.







Подія: «Смачна Дискотівка»

Тип заходу: Дискотека

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: Її називають найуніверсальнішою дискотекою Кораблика, обіцяють, що й музика, і страви будуть смакувати однаково класно. Не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз організатори запалюватимуть настрій гостей морем хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб у закладі смакувало та відпочивалось ще краще.







Подія:

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Поблизу селища Голоби Ковельського району

Початок: 3-4 травня.

Що обіцяють: Цього року обіцяють ще більше тюльпанів, ще більше часу для відвідування, а також безліч сюрпризів та розваг.

Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.



Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – екслюзивний сорт тюльпанів «Victoria's Secret».

Пригощатимуть усіх винами Закарпаття, а також відомі мережі закладів міста Луцька- смажені реберця, шашлики, бограч, куліш, авторські хот-доги, грузинська випічка, солодощі та десерти.







Субота, 4 травня



Подія: «Steinway & Sons»

Тип заходу: Концерт – презентація

Місце: Палац культури міста Луцька

Початок: 19:00

Що обіцяють: Фірма «Steinway & Sons» (США) – всесвітньовідомий виробник музичних інструментів зі 166-літньою історією. 4 травня вперше в Луцьку презентуватиметься один із найкращих зразків продукції згаданої компанії – великий концертний рояль «Steinway & Sons» D-274.



Мешканці і гості міста матимуть чудову нагоду почути неповторне звучання цього унікального інструмента. Представить його артист «Steinway & Sons» – відомий український піаніст і диригент Станіслав Христенко.



У презентації бере участь Академічний камерний оркестр «Кантабіле» Волинської обласної філармонії (художній керівник – народний артист України Товій Рівець. Прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Ференца Ліста, Сергія Рахманінова, Джорджа Гершвіна, Ігоря Стравінського.







Подія: Лише вершки:1990-2019. Танці

Тип заходу: Вечірка

Місце: пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: Часи змінюються і музика теж. Є шанс відмітити контраст між тим, що було популярним у 90ті, а що стало хітовим у двотисячні. Наскільки помолоділи чи постаріли в своїй музиці ті чи інші музиканти, хто «випав» з колії, а хто тільки з'явився.

Обіцяють купу хорошої музики, яку постараються якимось чудом вмістити в кілька годин танцульок!







Подія: SALSA PARTY

Тип заходу: Вечірка

Місце: Yeahnobar (вул.Лесі Українки, 9. м Луцьк)

Початок: 20:00

Що обіцяють: Запрошують усіх хто вже танцює, хоче танцювати або просто любить якісний атмосферний відпочинок на чергову сальса вечірку від Salsa Club Lutsk. Цього разу нова локація, новий формат та обмежена кількість місць, оскільки заклад вміщає всього 60 гостей, тому радять не зволікати та встигнути придбати свій квиточок. Спеціальний гість вечірки: DJ La-Gata (м. Львів)

Дрес-код: РВАНІ ДЖИНСИ!



Передпродаж квитків:

150 грн (до 04.05)

200 грн (04.05.)

за номером телефону +380 (50) 538 80 44 Viber!







Неділя, 5 травня



Подія: Анна Сліпчук та Сергій Гончаренко (Слеп)

Тип заходу: Акустичні кавери на добре відомі хіти.

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок: 21:30

Що обіцяють: Anna Slipchuk і Сергій Гончаренко (Слеп) - прекрасний дует двох луцьких професіоналів, які матимуть чим вас потішити в цю неділю, 7 квітня. Ця парочка готує класні акустичні кавери на добре відомі хіти. Тож, якщо у вас є бажання попідспівувати разом, поплескати і класно провести недільний вечір, то плануйте свій час і забігайте у Кораблик. Організатори переконують, що така програма буде усім до вподоби. А після концерту ще й танці. Вхід вільний!







Подія: «Запеклі вороги»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 12:00

Що обіцяють: Чи можуть дружити між собою собаки і коти? Мабуть що ні. Це - запеклі вороги. Але ж глядачам пропонують потрапили у казку, де бувають усілякі дива. І приказка «Живуть як кіт із собакою» тут не спрацьовує. Чому - дізнаєтесь із вистави естонського автора Уно Лейєса.



Вистава для дітей з 3-ох років. Тривалість вистави - 60 хв.

Режисер-постановник – Олександр Іноземцев; художник-постановник – Оксана Тарасенко; композитор – Костянтин Яворський.

Дійові особи та виконавці: Кицька, Їжак – Світлана Ришко; Пес, Вовк – Олексій Криворучко; Цуценя Кікі – Світлана Пилипчук; Киценька Мікі – Юлія Тузова







3 – 5 травня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Агент Марні»

Жанр: Мультфільм, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:30; 13:40

Про що фільм: Розпещена руда кішечка Марні живе в будинку зі своєю господинею в теплі і затишку і в вус не дме. Але її життя радикально змінюється, коли вона стає жертвою грабіжників-злочинців, які відправляють її в коробці в інше місто. В дорозі коробка втрачається і Марні опиняється десь в глухому селі, один на один з реальним життям. Вона зустрічає Пса, Півня і Осла і тут починаються пригоди... Марні і її новим друзям належить знайти того, хто стоїть за загадковими пограбуваннями в місті і знешкодити цю банду.







Фільм: «Грай або помри»

Жанр: Жахи

Місце: «Premier City»

Початок: 23:00

Про що фільм: Головні герої фільму – Лукас (Чарлі Палмер Ротвелл) і Хлоя (Роксана Мескіда). Їм завжди подобалися різні головоломки та квести, тож вони не вагаючись вирішили вдвох зіграти в «Паранойю». Мета цієї гри – вибратися із замкненого простору. Є лише два прості правила: ніщо з того, що ти бачиш не є реальним; хтось із вас помре. Спершу ці слова сприймалися як жартівливе навіювання страху. Але пройшовши черговий етап квесту, хлопець та дівчина потрапляють на територію закинутої психіатричної лікарні. Тут вони зустрічають чотирьох таких самих, як і вони, гравців. З кожною новою спробою пройти далі стає все більш очевидним, що вибратися звідси живим зможе лише хтось один.



Фільм жахів «Грай або помри» знято у Бельгії. Для Жака Клюгера, який одночасно є продюсером, сценаристом та режисером фільму, це дебютна робота на великому екрані. Для зйомок залучили акторів з різних країн – британця Чарлі Палмер Ротвелла («Темні часи») та француженку Роксану Мескіду (серіал «Тринадцятий»).







Фільм: «За п'ять кроків до кохання»

Жанр: Драма, мелодрама

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 14:40; 18:40; 20:50; 23:00

Про що фільм: Простір, в якому вони існують, диктує жорстку умову - закохані повинні знаходитися не ближче метра один від одного, їм недоступно навіть дотик. Але справжня любов не знає кордонів, і чим сильніше почуття, тим більша спокуса порушити правила.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останніми днями весна не надто радує теплою погодкою: холодно, мінливий вітер, часом дощить… Але це не повинно впливати на настрій і тим більше руйнувати довгоочікувані плани на вихідні, коли можна зустрітися з друзями, піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, провести час з коханою людиною в кіно тощо.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні, а вікенд обіцяє бути насиченим, як у культурному, так і у розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: «Як зароджується любов… Звичайно любов поетизирують, прикрашають її трояндами, солов’ями, ми прикрашаємо нашу любов фатальними питаннями», – Антон Чехов.«Ведмідь. Пропозиція» – абсолютно несхожі історії про кохання: комічною, незграбною, безглуздою, але світлою і щирою. Класичний сюжет у виконанні популярних артистів театру.Переклад з російської Антіна Хуторяна. Камерна сцена, жарти. Вистава йде з одним антрактом.Подія:Тип заходу: ДискотекаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Її називають найуніверсальнішою дискотекою Кораблика, обіцяють, що й музика, і страви будуть смакувати однаково класно. Не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз організатори запалюватимуть настрій гостей морем хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб у закладі смакувало та відпочивалось ще краще.Подія: «Волинська Голландія» Тип заходу: ФестивальМісце: Поблизу селища Голоби Ковельського районуПочаток: 3-4 травня.Що обіцяють: Цього року обіцяють ще більше тюльпанів, ще більше часу для відвідування, а також безліч сюрпризів та розваг.Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – екслюзивний сорт тюльпанів «Victoria's Secret».Пригощатимуть усіх винами Закарпаття, а також відомі мережі закладів міста Луцька- смажені реберця, шашлики, бограч, куліш, авторські хот-доги, грузинська випічка, солодощі та десерти.Подія:Тип заходу: Концерт – презентаціяМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 19:00Що обіцяють: Фірма «Steinway & Sons» (США) – всесвітньовідомий виробник музичних інструментів зі 166-літньою історією. 4 травня вперше в Луцьку презентуватиметься один із найкращих зразків продукції згаданої компанії – великий концертний рояль «Steinway & Sons» D-274.Мешканці і гості міста матимуть чудову нагоду почути неповторне звучання цього унікального інструмента. Представить його артист «Steinway & Sons» – відомий український піаніст і диригент Станіслав Христенко.У презентації бере участь Академічний камерний оркестр «Кантабіле» Волинської обласної філармонії (художній керівник – народний артист України Товій Рівець. Прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Ференца Ліста, Сергія Рахманінова, Джорджа Гершвіна, Ігоря Стравінського.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Часи змінюються і музика теж. Є шанс відмітити контраст між тим, що було популярним у 90ті, а що стало хітовим у двотисячні. Наскільки помолоділи чи постаріли в своїй музиці ті чи інші музиканти, хто «випав» з колії, а хто тільки з'явився.Обіцяють купу хорошої музики, яку постараються якимось чудом вмістити в кілька годин танцульок!Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Yeahnobar (вул.Лесі Українки, 9. м Луцьк)Початок: 20:00Що обіцяють: Запрошують усіх хто вже танцює, хоче танцювати або просто любить якісний атмосферний відпочинок на чергову сальса вечірку від Salsa Club Lutsk. Цього разу нова локація, новий формат та обмежена кількість місць, оскільки заклад вміщає всього 60 гостей, тому радять не зволікати та встигнути придбати свій квиточок. Спеціальний гість вечірки: DJ La-Gata (м. Львів)Дрес-код: РВАНІ ДЖИНСИ!Передпродаж квитків:150 грн (до 04.05)200 грн (04.05.)за номером телефону +380 (50) 538 80 44 Viber!Подія:Тип заходу: Акустичні кавери на добре відомі хіти.Місце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:30Що обіцяють: Anna Slipchuk і Сергій Гончаренко (Слеп) - прекрасний дует двох луцьких професіоналів, які матимуть чим вас потішити в цю неділю, 7 квітня. Ця парочка готує класні акустичні кавери на добре відомі хіти. Тож, якщо у вас є бажання попідспівувати разом, поплескати і класно провести недільний вечір, то плануйте свій час і забігайте у Кораблик. Організатори переконують, що така програма буде усім до вподоби. А після концерту ще й танці. Вхід вільний!Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Чи можуть дружити між собою собаки і коти? Мабуть що ні. Це - запеклі вороги. Але ж глядачам пропонують потрапили у казку, де бувають усілякі дива. І приказка «Живуть як кіт із собакою» тут не спрацьовує. Чому - дізнаєтесь із вистави естонського автора Уно Лейєса.Вистава для дітей з 3-ох років. Тривалість вистави - 60 хв.Режисер-постановник – Олександр Іноземцев; художник-постановник – Оксана Тарасенко; композитор – Костянтин Яворський.Дійові особи та виконавці: Кицька, Їжак – Світлана Ришко; Пес, Вовк – Олексій Криворучко; Цуценя Кікі – Світлана Пилипчук; Киценька Мікі – Юлія ТузоваФільм:Жанр: Мультфільм, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:30; 13:40Про що фільм: Розпещена руда кішечка Марні живе в будинку зі своєю господинею в теплі і затишку і в вус не дме. Але її життя радикально змінюється, коли вона стає жертвою грабіжників-злочинців, які відправляють її в коробці в інше місто. В дорозі коробка втрачається і Марні опиняється десь в глухому селі, один на один з реальним життям. Вона зустрічає Пса, Півня і Осла і тут починаються пригоди... Марні і її новим друзям належить знайти того, хто стоїть за загадковими пограбуваннями в місті і знешкодити цю банду.Фільм: «Грай або помри»Жанр: ЖахиМісце: «Premier City»Початок: 23:00Про що фільм: Головні герої фільму – Лукас (Чарлі Палмер Ротвелл) і Хлоя (Роксана Мескіда). Їм завжди подобалися різні головоломки та квести, тож вони не вагаючись вирішили вдвох зіграти в «Паранойю». Мета цієї гри – вибратися із замкненого простору. Є лише два прості правила: ніщо з того, що ти бачиш не є реальним; хтось із вас помре. Спершу ці слова сприймалися як жартівливе навіювання страху. Але пройшовши черговий етап квесту, хлопець та дівчина потрапляють на територію закинутої психіатричної лікарні. Тут вони зустрічають чотирьох таких самих, як і вони, гравців. З кожною новою спробою пройти далі стає все більш очевидним, що вибратися звідси живим зможе лише хтось один.Фільм жахів «Грай або помри» знято у Бельгії. Для Жака Клюгера, який одночасно є продюсером, сценаристом та режисером фільму, це дебютна робота на великому екрані. Для зйомок залучили акторів з різних країн – британця Чарлі Палмер Ротвелла («Темні часи») та француженку Роксану Мескіду (серіал «Тринадцятий»).Фільм: «За п'ять кроків до кохання»Жанр: Драма, мелодрамаМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 14:40; 18:40; 20:50; 23:00Про що фільм: Простір, в якому вони існують, диктує жорстку умову - закохані повинні знаходитися не ближче метра один від одного, їм недоступно навіть дотик. Але справжня любов не знає кордонів, і чим сильніше почуття, тим більша спокуса порушити правила.

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