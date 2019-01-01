вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії

Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії
Поки українські зірки освячували паски, співак з Луцька MONATIK, який нещодавно "засвітився" з маленькими синами, наразі вирушив з ними та дружиною Іриною Демічевою до Рима.

Про це повідомляє ТСН.

Подружжя поділилося яскравими світлинами з прогулянки столицею Італії на своїх сторінках в Instagram.

Однак як і завжди не показували обличчя синів, знімаючи їх тільки зі спини.
Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії

На яскравих знімках мультиартист та його кохана продемонстрували найвизначніші пам'ятки величного міста.
Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії

Ірина на світлинах позує у яскраво-рожевій сукні в білий горошок і подовжений чорний піджак, а Дмитро продемонстрував стильний look у спортивних штанях і червоній куртці.
Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії
Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музика, MONATIK
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Показали статки директора Луцького комбінату шкільного і студентського харчування
Сьогодні, 11:33
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
Сьогодні, 11:32
Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії
Сьогодні, 11:30
Жінці, яка грозилася підірвати луцьку автостанцію, «світить» до шести років тюрми
Сьогодні, 11:23
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
Сьогодні, 11:17
Схожі новини
MONATIK переспівав новий хіт Лободи. ВІДЕО MONATIK переспівав новий хіт Лободи. ВІДЕО
29 квітень, 13:00
MONATIK розчулив мережу фото з синами MONATIK розчулив мережу фото з синами
23 квітень, 10:50
«Зізнаюся в коханні щодня»: співак з Луцька MONATIK зробив зворушливу заяву «Зізнаюся в коханні щодня»: співак з Луцька MONATIK зробив зворушливу заяву
13 квітень, 11:35
Як MONATIK відсвяткував свій день народження Як MONATIK відсвяткував свій день народження
02 квітень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знайшли чоловіка, який чіплявся до маленьких дівчаток
Сьогодні, 11:54
 0
Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили до 4 травня
Сьогодні, 11:53
 0
В Україні на вихідних пройдуть дощі і грози
Сьогодні, 11:49
 0
У Волинській ОДА закрили дисциплінарне провадження щодо посадовця
Сьогодні, 11:45
 0
Показали статки директора Луцького комбінату шкільного і студентського харчування
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8