Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії

Іриною Демічевою до Рима.



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Подружжя поділилося яскравими світлинами з прогулянки столицею Італії на своїх сторінках в Instagram.



Однак як і завжди не показували обличчя синів, знімаючи їх тільки зі спини.



На яскравих знімках мультиартист та його кохана продемонстрували найвизначніші пам'ятки величного міста.



Ірина на світлинах позує у яскраво-рожевій сукні в білий горошок і подовжений чорний піджак, а Дмитро продемонстрував стильний look у спортивних штанях і червоній куртці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки українські зірки освячували паски, співак з Луцька MONATIK, який нещодавно "засвітився" з маленькими синами , наразі вирушив з ними та дружиноюдо Рима.Про це повідомляє ТСН Подружжя поділилося яскравими світлинами з прогулянки столицею Італії на своїх сторінках в Instagram.Однак як і завжди не показували обличчя синів, знімаючи їх тільки зі спини.На яскравих знімках мультиартист та його кохана продемонстрували найвизначніші пам'ятки величного міста.Ірина на світлинах позує у яскраво-рожевій сукні в білий горошок і подовжений чорний піджак, а Дмитро продемонстрував стильний look у спортивних штанях і червоній куртці.

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