Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії
Сьогодні, 11:30
Поки українські зірки освячували паски, співак з Луцька MONATIK, який нещодавно "засвітився" з маленькими синами, наразі вирушив з ними та дружиною Іриною Демічевою до Рима.
Про це повідомляє ТСН.
Подружжя поділилося яскравими світлинами з прогулянки столицею Італії на своїх сторінках в Instagram.
Однак як і завжди не показували обличчя синів, знімаючи їх тільки зі спини.
На яскравих знімках мультиартист та його кохана продемонстрували найвизначніші пам'ятки величного міста.
Ірина на світлинах позує у яскраво-рожевій сукні в білий горошок і подовжений чорний піджак, а Дмитро продемонстрував стильний look у спортивних штанях і червоній куртці.
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Про це повідомляє ТСН.
Подружжя поділилося яскравими світлинами з прогулянки столицею Італії на своїх сторінках в Instagram.
Однак як і завжди не показували обличчя синів, знімаючи їх тільки зі спини.
На яскравих знімках мультиартист та його кохана продемонстрували найвизначніші пам'ятки величного міста.
Ірина на світлинах позує у яскраво-рожевій сукні в білий горошок і подовжений чорний піджак, а Дмитро продемонстрував стильний look у спортивних штанях і червоній куртці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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