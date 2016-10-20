Жінці, яка грозилася підірвати луцьку автостанцію, «світить» до шести років тюрми

34-річній жительці Рівненської області, яка грозилася підірвати луцьку автостанцію, повідомили про підозру.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, учора, 1 травня, ввечері на лінію «102» поліції Волині зателефонувала 34-річна жителька сусідньої Рівненської області та. На місце події одразу ж прибули співробітники управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції. Під час огляду будівлі автостанції та прилеглої території вибухонебезпечних предметів не виявили.Поліцейські затримали зловмисницю та вилучили в неї мобільний телефон з якого вона зробила неправдиве повідомлення.Слідчі повідомили правопорушниці про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Вирішується питання щодо обрання зловмисниці міри запобіжного заходу.Нагадаємо, що у березні в Ковелі поліцейські оперативно викрили 22-річного місцевого жителя, котрий здійснив неправдиве повідомлення про замінування на вулиці Володимирській у Ковелі територіального реєстраційного сервісного центру.