Жінці, яка грозилася підірвати луцьку автостанцію, «світить» до шести років тюрми
Сьогодні, 11:23
34-річній жительці Рівненської області, яка грозилася підірвати луцьку автостанцію, повідомили про підозру.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, учора, 1 травня, ввечері на лінію «102» поліції Волині зателефонувала 34-річна жителька сусідньої Рівненської області та повідомила, що вона має при собі вибухівку та підірве автостанцію на вулиці Конякіна в Луцьку. На місце події одразу ж прибули співробітники управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції. Під час огляду будівлі автостанції та прилеглої території вибухонебезпечних предметів не виявили.
Поліцейські затримали зловмисницю та вилучили в неї мобільний телефон з якого вона зробила неправдиве повідомлення.
Слідчі повідомили правопорушниці про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Вирішується питання щодо обрання зловмисниці міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, що у березні в Ковелі поліцейські оперативно викрили 22-річного місцевого жителя, котрий здійснив неправдиве повідомлення про замінування на вулиці Володимирській у Ковелі територіального реєстраційного сервісного центру.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, учора, 1 травня, ввечері на лінію «102» поліції Волині зателефонувала 34-річна жителька сусідньої Рівненської області та повідомила, що вона має при собі вибухівку та підірве автостанцію на вулиці Конякіна в Луцьку. На місце події одразу ж прибули співробітники управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції. Під час огляду будівлі автостанції та прилеглої території вибухонебезпечних предметів не виявили.
Поліцейські затримали зловмисницю та вилучили в неї мобільний телефон з якого вона зробила неправдиве повідомлення.
Слідчі повідомили правопорушниці про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Вирішується питання щодо обрання зловмисниці міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, що у березні в Ковелі поліцейські оперативно викрили 22-річного місцевого жителя, котрий здійснив неправдиве повідомлення про замінування на вулиці Володимирській у Ковелі територіального реєстраційного сервісного центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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