вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жінці, яка грозилася підірвати луцьку автостанцію, «світить» до шести років тюрми

Жінці, яка грозилася підірвати луцьку автостанцію, «світить» до шести років тюрми
34-річній жительці Рівненської області, яка грозилася підірвати луцьку автостанцію, повідомили про підозру.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, учора, 1 травня, ввечері на лінію «102» поліції Волині зателефонувала 34-річна жителька сусідньої Рівненської області та повідомила, що вона має при собі вибухівку та підірве автостанцію на вулиці Конякіна в Луцьку. На місце події одразу ж прибули співробітники управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції. Під час огляду будівлі автостанції та прилеглої території вибухонебезпечних предметів не виявили.

Поліцейські затримали зловмисницю та вилучили в неї мобільний телефон з якого вона зробила неправдиве повідомлення.

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Вирішується питання щодо обрання зловмисниці міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у березні в Ковелі поліцейські оперативно викрили 22-річного місцевого жителя, котрий здійснив неправдиве повідомлення про замінування на вулиці Володимирській у Ковелі територіального реєстраційного сервісного центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автостанція, Луцьк, замінування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
«Карамельні» квартири для кожного: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence»*
Сьогодні, 11:32
Як MONATIK разом з дружиною та синами насолоджуються відпочинком в Італії
Сьогодні, 11:30
Жінці, яка грозилася підірвати луцьку автостанцію, «світить» до шести років тюрми
Сьогодні, 11:23
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
Сьогодні, 11:17
До уваги водіїв: з 1 травня вмикати фари за містом у світлу пору доби не потрібно
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
Повідомили про замінування автостанції у Луцьку Повідомили про замінування автостанції у Луцьку
01 травень, 21:15
Замінування у Луцьку: замість бомби знайшли іграшку Замінування у Луцьку: замість бомби знайшли іграшку
20 жовтень, 2016, 15:12
Святкові зміни: із луцького автовокзалу відправлятимуть менше автобусів Святкові зміни: із луцького автовокзалу відправлятимуть менше автобусів
27 квітень, 12:15
У Луцьку невідомі «замінували» банкомат У Луцьку невідомі «замінували» банкомат
22 жовтень, 2018, 17:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знайшли чоловіка, який чіплявся до маленьких дівчаток
Сьогодні, 11:54
 0
Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили до 4 травня
Сьогодні, 11:53
 0
В Україні на вихідних пройдуть дощі і грози
Сьогодні, 11:49
 0
У Волинській ОДА закрили дисциплінарне провадження щодо посадовця
Сьогодні, 11:45
 0
Показали статки директора Луцького комбінату шкільного і студентського харчування
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8