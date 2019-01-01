Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили до 4 травня
Сьогодні, 11:53
Підприємство «ЛіліЛайн» вирішило продовжити фестиваль тюльпанів на Волині до 4 травня.
Про це «Першому» розповіла директорка з виробництва «ЛіліЛайну» Тетяна Пашковська.
Нагадаємо, 30 квітня почався фестиваль «Волинська Голландія». Два гектари поля, що на 36-ому кілометрі траси «Луцьк-Ковель», відкрили для відвідувачів.
Планувалось, що на поле можна буде потрапити до 2 травня, однак фестиваль вирішили продовжити ще на два дні – до суботи, 4 травня. Вхід з 10:00 до 18:00.
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«Дуже багато садочків і шкіл не могли приїхати у вихідні дні, але дуже просили нас, тому ми вирішили продовжити фестиваль», - розповіла Тетяна Пашковська.
«Декілька сортів тюльпанів ще навіть повністю не розквітли – погода посприяла. Хоча у суботу вже почнемо зрізати перші квіти, які перецвітають, просто при відвідувачах», - додала представниця «ЛіліЛайну».
На полі можна побачити близько 350 сортів тюльпанів. Квиток для дорослих коштує 40 гривень, для дітей – 20.
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Про це «Першому» розповіла директорка з виробництва «ЛіліЛайну» Тетяна Пашковська.
Нагадаємо, 30 квітня почався фестиваль «Волинська Голландія». Два гектари поля, що на 36-ому кілометрі траси «Луцьк-Ковель», відкрили для відвідувачів.
Планувалось, що на поле можна буде потрапити до 2 травня, однак фестиваль вирішили продовжити ще на два дні – до суботи, 4 травня. Вхід з 10:00 до 18:00.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
«Дуже багато садочків і шкіл не могли приїхати у вихідні дні, але дуже просили нас, тому ми вирішили продовжити фестиваль», - розповіла Тетяна Пашковська.
«Декілька сортів тюльпанів ще навіть повністю не розквітли – погода посприяла. Хоча у суботу вже почнемо зрізати перші квіти, які перецвітають, просто при відвідувачах», - додала представниця «ЛіліЛайну».
На полі можна побачити близько 350 сортів тюльпанів. Квиток для дорослих коштує 40 гривень, для дітей – 20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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