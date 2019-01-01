Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили до 4 травня





Про це «Тетяна Пашковська.



Нагадаємо, 30 квітня почався фестиваль «Волинська Голландія». Два гектари поля, що на 36-ому кілометрі траси «Луцьк-Ковель», відкрили для відвідувачів.



Планувалось, що на поле можна буде потрапити до 2 травня, однак фестиваль вирішили продовжити ще на два дні – до суботи, 4 травня. Вхід з 10:00 до 18:00.



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«Дуже багато садочків і шкіл не могли приїхати у вихідні дні, але дуже просили нас, тому ми вирішили продовжити фестиваль», - розповіла Тетяна Пашковська.



«Декілька сортів тюльпанів ще навіть повністю не розквітли – погода посприяла. Хоча у суботу вже почнемо зрізати перші квіти, які перецвітають, просто при відвідувачах», - додала представниця «ЛіліЛайну».



На полі можна побачити близько 350 сортів тюльпанів. Квиток для дорослих коштує 40 гривень, для дітей – 20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємство «ЛіліЛайн» вирішило продовжити фестиваль тюльпанів на Волині до 4 травня.Про це « Першому » розповіла директорка з виробництва «ЛіліЛайну»Нагадаємо, 30 квітня почався фестиваль «Волинська Голландія». Два гектари поля, що на 36-ому кілометрі траси «Луцьк-Ковель», відкрили для відвідувачів.Планувалось, що на поле можна буде потрапити до 2 травня, однак фестиваль вирішили продовжити ще на два дні – до суботи, 4 травня. Вхід з 10:00 до 18:00.«Дуже багато садочків і шкіл не могли приїхати у вихідні дні, але дуже просили нас, тому ми вирішили продовжити фестиваль», - розповіла Тетяна Пашковська.«Декілька сортів тюльпанів ще навіть повністю не розквітли – погода посприяла. Хоча у суботу вже почнемо зрізати перші квіти, які перецвітають, просто при відвідувачах», - додала представниця «ЛіліЛайну».На полі можна побачити близько 350 сортів тюльпанів. Квиток для дорослих коштує 40 гривень, для дітей – 20.

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