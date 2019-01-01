Юні велосипедистки з Луцька вибороли 9 медалей на всеукраїнському чемпіонаті
Сьогодні, 19:27
Луцькі велосипедисти завоювали 9 медалей на Чемпіонаті України серед юніорів.
Змагання відбулися 22-26 квітня в Львові, інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Загалом у змаганнях брали участь 22 команди, а це - 198 велосипедистів.
Вдало виступила лучанка Логвинюк Дарина. В складі збірної команди вона виборола золоту медаль в командній гонці, була 2 в кейріні, 3 в спринті і 3 в командному спринті.
Шиманська Ірина була 3 в командній гонці і 3 в командному спринті серед юніорок. Логвінюк Олександра була 1 в командному спринті і 3 в командній гонці серед юніорок. Валерія Іосенко була 3 в командному спринті серед дівчат. Готували спортсменів до змагань заслужені тренери України Ковальов Віктор і Матвійчук-Жолнач Валентина.
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Змагання відбулися 22-26 квітня в Львові, інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Загалом у змаганнях брали участь 22 команди, а це - 198 велосипедистів.
Вдало виступила лучанка Логвинюк Дарина. В складі збірної команди вона виборола золоту медаль в командній гонці, була 2 в кейріні, 3 в спринті і 3 в командному спринті.
Шиманська Ірина була 3 в командній гонці і 3 в командному спринті серед юніорок. Логвінюк Олександра була 1 в командному спринті і 3 в командній гонці серед юніорок. Валерія Іосенко була 3 в командному спринті серед дівчат. Готували спортсменів до змагань заслужені тренери України Ковальов Віктор і Матвійчук-Жолнач Валентина.
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