Юні велосипедистки з Луцька вибороли 9 медалей на всеукраїнському чемпіонаті

Луцькі велосипедисти завоювали 9 медалей на Чемпіонаті України серед юніорів.Змагання відбулися 22-26 квітня в Львові, інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Загалом у змаганнях брали участь 22 команди, а це - 198 велосипедистів.Вдало виступила лучанка. В складі збірної команди вона виборола золоту медаль в командній гонці, була 2 в кейріні, 3 в спринті і 3 в командному спринті.була 3 в командній гонці і 3 в командному спринті серед юніорок.була 1 в командному спринті і 3 в командній гонці серед юніорок.була 3 в командному спринті серед дівчат. Готували спортсменів до змагань заслужені тренери України