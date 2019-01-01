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Юні велосипедистки з Луцька вибороли 9 медалей на всеукраїнському чемпіонаті

Юні велосипедистки з Луцька вибороли 9 медалей на всеукраїнському чемпіонаті
Луцькі велосипедисти завоювали 9 медалей на Чемпіонаті України серед юніорів.

Змагання відбулися 22-26 квітня в Львові, інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Загалом у змаганнях брали участь 22 команди, а це - 198 велосипедистів.

Вдало виступила лучанка Логвинюк Дарина. В складі збірної команди вона виборола золоту медаль в командній гонці, була 2 в кейріні, 3 в спринті і 3 в командному спринті.

Шиманська Ірина була 3 в командній гонці і 3 в командному спринті серед юніорок. Логвінюк Олександра була 1 в командному спринті і 3 в командній гонці серед юніорок. Валерія Іосенко була 3 в командному спринті серед дівчат. Готували спортсменів до змагань заслужені тренери України Ковальов Віктор і Матвійчук-Жолнач Валентина.

Юні велосипедистки з Луцька вибороли 9 медалей на всеукраїнському чемпіонаті
Юні велосипедистки з Луцька вибороли 9 медалей на всеукраїнському чемпіонаті

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Теги: спорт, змагання, велосипедисти
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