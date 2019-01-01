У «PremierCity» покажуть фільм «Чужий» 1979 року*

У 2019 році епічному фільму «Чужий» виповнюється 40 років. Тож 21 травня у кінотеатрі «PremierCity» відбудеться показ відреставрованої версії фільму 1979 року в оригіналі (англ.) та без субтитрів. Початок сеансу 19:15.Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортСіті».Фільм «Чужий» - визнаний шедевр наукової фантастики, створений за часів її найвищого розквіту в кіно. Класичний зразок фільму жахів про невідворотність зіткнення із смертельною небезпекою в замкнутому просторі. Фільм який став основоположником цілого напрямку науково-фантастичних хоррорів та започаткував цілу серію блокбастерів про жахливих, хижих, інопланетних вбивць – ксеноморфів. Фільм «Чужий» - це вже класика, яку варто передивитись, а тим більше в оригіналі.Сюжет добре відомий. У далекому майбутньому вантажний космічний корабель, що повертається на Землю отримує дивний сигнал з невідомої планети. Командир екіпажу приймає рішення висадитись на планету та розібратися, в чому справа. Опинившись на планеті, астронавти натикаються на дивні гігантські кокони.Квитки вже в продажу!