вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «PremierCity» покажуть фільм «Чужий» 1979 року*

У «PremierCity» покажуть фільм «Чужий» 1979 року*
У 2019 році епічному фільму «Чужий» виповнюється 40 років. Тож 21 травня у кінотеатрі «PremierCity» відбудеться показ відреставрованої версії фільму 1979 року в оригіналі (англ.) та без субтитрів. Початок сеансу 19:15.

Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортСіті».

Фільм «Чужий» - визнаний шедевр наукової фантастики, створений за часів її найвищого розквіту в кіно. Класичний зразок фільму жахів про невідворотність зіткнення із смертельною небезпекою в замкнутому просторі. Фільм який став основоположником цілого напрямку науково-фантастичних хоррорів та започаткував цілу серію блокбастерів про жахливих, хижих, інопланетних вбивць – ксеноморфів. Фільм «Чужий» - це вже класика, яку варто передивитись, а тим більше в оригіналі.

Сюжет добре відомий. У далекому майбутньому вантажний космічний корабель, що повертається на Землю отримує дивний сигнал з невідомої планети. Командир екіпажу приймає рішення висадитись на планету та розібратися, в чому справа. Опинившись на планеті, астронавти натикаються на дивні гігантські кокони.

Квитки вже в продажу!



У «PremierCity» покажуть фільм «Чужий» 1979 року*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «PremierCity», Луцьк, кіно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Поліцейські заперечують, що били фанів ФК «Волинь»
Сьогодні, 14:14
Домашній насильник: у місті на Волині жінку двічі за вечір побив чоловік
Сьогодні, 14:05
У «PremierCity» покажуть фільм «Чужий» 1979 року*
Сьогодні, 14:01
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій їде на Волинь
Сьогодні, 13:52
На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
У луцькому кінотеатрі PremierCity – допрем'єрний показ фільму «Після»* У луцькому кінотеатрі PremierCity – допрем'єрний показ фільму «Після»*
11 квітень, 11:12
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
15 березень, 10:14
День глядача у PremierCity: кличуть на кіно за мінімальними цінами* День глядача у PremierCity: кличуть на кіно за мінімальними цінами*
12 березень, 14:30
Лучан кличуть на прем’єрні кінострічки у кінотеатрі «PremierCity»* Лучан кличуть на прем’єрні кінострічки у кінотеатрі «PremierCity»*
21 лютий, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні визначили лідера банківського ринку*
Сьогодні, 15:02
 0
У Луцьку в центрі обслуговування «Волиньгазу» – великі черги. ВІДЕО
Сьогодні, 15:02
 0
У Луцьку – «рогатий» затор
Сьогодні, 14:56
 0
На Волині переселенець з Луганщини взявся за розведення фазанів
Сьогодні, 14:41
 0
Тато бачив її лише тиждень: просять зробити подарунок маленькій донечці волинського Героя
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8