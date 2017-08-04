Торгівля людьми, п’яна їзда і крадіжки: як на Волині «накриміналили» іноземці





За період відпрацювання слідчі оголосили іноземцям вісім підозр про скоєння кримінальних правопорушень,– повідомляють у



«До суду скерували шість кримінальних проваджень. Зокрема, три стосуються торгівлі людьми, два – крадіжок та одне – незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», - зазначив начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Олександр Мельничук.



Станом на 1 травня правоохоронці склали понад 1,6 тис. адмінпротоколів стосовно іноземців, а на правопорушників наклали штрафів на суму майже 100 тис. грн. Половину з них вже сплатили.



Слідчі поліції Волинської області в рамках операції «Мігрант» за фактами правопорушень скоєних іноземцями розпочали, зокрема, три провадження за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, одне - за ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), два - за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) чотири - за ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів), одне - за ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, одне - за ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці також виявили п’ять правопорушень, скоєних іноземними громадянами за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху) КУпАП та два - за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.



Окрім того, направили 24 подання в управління державної міграційної служби у Волинській області, щоб примусово повернути іноземців до рідних країн, 24 подання щодо скорочення терміну перебування на території України, п’ять подань про заборону в’їзду іноземців в Україну. Усі подання розглянули та задовольнили у повному обсязі.



Практичний етап профілактичних заходів за умовною назвою «Мігрант» триватиме до кінця травня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ході реалізації профілактичних заходів операції «Мігрант», яка розпочалася ще 16 березня, співробітники поліції Волині розпочали 12 кримінальних проваджень за фактами правопорушень, скоєних іноземцями та особами без громадянства. За шістьма з них досудове розслідування уже завершили, а матеріали з обвинувальними висновками правоохоронці скерували до суду.За період відпрацювання слідчі оголосили іноземцям вісім підозр про скоєння кримінальних правопорушень,– повідомляють у прес-службі поліції Волині.«До суду скерували шість кримінальних проваджень. Зокрема, три стосуються торгівлі людьми, два – крадіжок та одне – незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», - зазначив начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Олександр Мельничук.Станом на 1 травня правоохоронці склали понад 1,6 тис. адмінпротоколів стосовно іноземців, а на правопорушників наклали штрафів на суму майже 100 тис. грн. Половину з них вже сплатили.Слідчі поліції Волинської області в рамках операції «Мігрант» за фактами правопорушень скоєних іноземцями розпочали, зокрема, три провадження за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, одне - за ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), два - за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) чотири - за ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів), одне - за ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, одне - за ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Правоохоронці також виявили п’ять правопорушень, скоєних іноземними громадянами за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху) КУпАП та два - за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.Окрім того, направили 24 подання в управління державної міграційної служби у Волинській області, щоб примусово повернути іноземців до рідних країн, 24 подання щодо скорочення терміну перебування на території України, п’ять подань про заборону в’їзду іноземців в Україну. Усі подання розглянули та задовольнили у повному обсязі.Практичний етап профілактичних заходів за умовною назвою «Мігрант» триватиме до кінця травня.

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