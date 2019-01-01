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В Україні будуть штрафувати за незаконне використання поліцейської символіки

В Україні будуть штрафувати за незаконне використання поліцейської символіки
Сьогодні, 2 травня, набув чинності закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо використання найменування та ознак приналежності до Національної поліції України".

Він передбачає адмінвідповідальність у вигляді штрафу відповідно до вимог статті 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, - інформує департамент комунікації Національної поліції України.

Відтепер відповідальність передбачена за незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції або незаконне використання на транспортному засобі найменування Національної поліції чи похідних від нього. Зокрема, це стосуватиметься і написів іноземною мовою. Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас передбачено відповідальність і за протиправні дії з боку представників органів влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань. За незаконне використання на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках ознак належності, найменування Національної поліції або похідних від нього, у тому числі – викладених іноземною мовою, передбачено накладення штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне правопорушення упродовж року законом передбачено накладення штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на фізичних осіб та від чотирьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – на фізичних осіб-підприємців, посадових осіб.




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Теги: поліція, символіка
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