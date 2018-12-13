Волинянин, який планував «підірвати» сервісний центр у Ковелі, відбувся умовним





Так, 12 березня, молодий чоловік повідомив на телефонну лінію «102» поліції завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху в приміщенні сервісного центру у Ковелі, - інформує ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці евакуювали з приміщення 20 осіб. Спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області оглянули будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.



У рамках проведення досудового розслідування оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв не судимий 22-річний ковельчанин.



Ковельський міськрайонний суд визнав волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді двох років та шести місяців позбавлення волі зі встановленням річного іспитового строку.



Нагадаємо, що у Луцьку слідчі повідомили









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