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Волинянин, який планував «підірвати» сервісний центр у Ковелі, відбувся умовним

Волинянин, який планував «підірвати» сервісний центр у Ковелі, відбувся умовним
У Ковелі засудили чоловіка за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.

Так, 12 березня, молодий чоловік повідомив на телефонну лінію «102» поліції завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху в приміщенні сервісного центру у Ковелі, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці евакуювали з приміщення 20 осіб. Спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області оглянули будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

У рамках проведення досудового розслідування оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв не судимий 22-річний ковельчанин.

Ковельський міськрайонний суд визнав волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді двох років та шести місяців позбавлення волі зі встановленням річного іспитового строку.

Нагадаємо, що у Луцьку слідчі повідомили 34-річній жительці Рівненської області про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.




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Теги: вибухівка
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