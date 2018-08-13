У Луцьку в жахливій антисанітарії облаштували цех з виготовлення сурогату
Сьогодні, 13:23
У Луцьку викрили нелегальне виробництво горілчаного сурогату. Цех для виготовлення фальсифікату лучанин облаштував в підвальному приміщенні свого житлового будинку.
Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.
Повідомляють, що виробництво сурогату здійснювалося у вкрай неприйнятних санітарних умовах. Більш того, під час огляду правоохоронці застали на «гарячому» одну з осіб причетних до виготовлення фальсифікату.
Самого ж організатора виявили у Володимирі-Волинському. Чоловік саме транспортував з метою збуту значну партію незаконно виготовлених горілчаних виробів. За попередньою інформацією, лучанин реалізовував власно виготовлений фальсифікат в роздрібній торгівельній мережі міста.
В результаті проведення заходів вилучили 700 літрів рідини з характерним запахом спирту, майже 2000 пляшок готової горілчаної продукції, марки акцизного податку з явними ознаками підробки, 500 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка, порожні скляні пляшки з наклейками відомих виробників, корки, пластикову тару, шланги, лійки спиртометри, що використовувались в ході здійснення протиправної діяльності.
Крім того, вилучили вантажний транспортний засіб, який використовували для незаконного транспортування та розповсюдження фальсифікату.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 600 тисяч гривень.
Наразі вирішують питання про призначення судових експертиз та притягнення винних до відповідальності.
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Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.
Повідомляють, що виробництво сурогату здійснювалося у вкрай неприйнятних санітарних умовах. Більш того, під час огляду правоохоронці застали на «гарячому» одну з осіб причетних до виготовлення фальсифікату.
Самого ж організатора виявили у Володимирі-Волинському. Чоловік саме транспортував з метою збуту значну партію незаконно виготовлених горілчаних виробів. За попередньою інформацією, лучанин реалізовував власно виготовлений фальсифікат в роздрібній торгівельній мережі міста.
В результаті проведення заходів вилучили 700 літрів рідини з характерним запахом спирту, майже 2000 пляшок готової горілчаної продукції, марки акцизного податку з явними ознаками підробки, 500 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка, порожні скляні пляшки з наклейками відомих виробників, корки, пластикову тару, шланги, лійки спиртометри, що використовувались в ході здійснення протиправної діяльності.
Крім того, вилучили вантажний транспортний засіб, який використовували для незаконного транспортування та розповсюдження фальсифікату.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 600 тисяч гривень.
Наразі вирішують питання про призначення судових експертиз та притягнення винних до відповідальності.
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