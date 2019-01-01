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Помер ветеран АТО, якому відмовила в лікуванні медик-сепаратистка

Помер ветеран АТО, якому відмовила в лікуванні медик-сепаратистка
Помер ветеран АТО, військовий третього полку спеціального призначення Віталій Драган ("Кощій"), який кілька років боровся з онкологічним захворюванням.

Про смерть чоловіка 1 травня повідомив на своїй сторінці у Facebook його земляк, житель Кропивницького Вадим Нікітін, - пише Обозреватель.

Драган брав участь в АТО з 2014 по 2015 рік. За цей час він ніс службу у кількох гарячих точках, зокрема Слов'янську і поблизу Савур-Могили, пишуть "Факти".

У 2017 році у захисника України діагностували онкологічне захворювання лімфатичної системи. У 2018 році Драгана направили на лікування до Національного інституту раку.

Однак там лікар, кандидат медичних наук Анна Губарєва відмовилася лікувати Віталія за пільговою системою, заявивши, що "жодних пільг не буде, ти вбивав братній народ".

Губарєва заявила, що боєць має сам знайти собі 200 000 гривень на лікування, бо держава не фінансує медичну допомогу хворим на рак учасникам АТО. Водночас, за словами жінки, в лікуванні чоловіку вона не відмовляла.

Пізніше стало відомо, що лікаря звільнили із займаної посади.
Помер ветеран АТО, якому відмовила в лікуванні медик-сепаратистка


Після публічного скандалу небайдужі українці почали збирати гроші для лікування Віталія Драгана, а клініка Gophastanesi, розташована в турецькому Стамбулі, запропонувала чоловіку пройти у них лікування.

У січні 2019 року волонтери та ЗМІ оголосили пошук додаткових коштів на лікування. Драган перебував у Туреччині на лікуванні кілька місяців, однак пізніше з'ясувалося, що йому потрібна пересадка кісткового мозку.

Донора вдалося знайти, проте ще треба було зібрати 45 000 доларів для проведення операції, пише ТСН.

У коментарях до посту Вадима Нікітіна знайомі загиблого також повідомили, що Віталій проходив лікування і йому знайшли донора крові, проте лікарі не встигли провести переливання.

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Теги: смерть, атовець, Віталій Драган
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