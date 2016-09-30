вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО

На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО
Поблизу села Видерта Камінь-Каширського району горить торфовище.

Рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського виїхали на гасіння пожежі 2 травня, про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час господарювання на відкритих територіях, не випалювати суху рослинність, оскільки ризик поширення вогню на розташовані поруч будівлі, торфовища, лісові насадження надто високий.

Незначні загорання радять спробувати загасити самотужки підручними засобами, якщо ж пожежі набули значних розмірів, не зволікати і викликати пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.

На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО
На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО
На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО
На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО
На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО
На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: МНС, рятувальники, Волинь, пожежа, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Помер ветеран АТО, якому відмовила в лікуванні медик-сепаратистка
Сьогодні, 13:37
У Луцьку в жахливій антисанітарії облаштували цех з виготовлення сурогату
Сьогодні, 13:23
Волинянин, який планував «підірвати» сервісний центр у Ковелі, відбувся умовним
Сьогодні, 13:07
Торгівля людьми, п’яна їзда і крадіжки: як на Волині «накриміналили» іноземці
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Волинські рятувальники ліквідували 5 пожеж Волинські рятувальники ліквідували 5 пожеж
30 вересень, 2016, 13:45
Після пожежі в хаті на Волині знайшли трупи двох чоловіків Після пожежі в хаті на Волині знайшли трупи двох чоловіків
25 березень, 12:43
У Ківерцівському районі боролися з вогнем, який розвела місцева жителька У Ківерцівському районі боролися з вогнем, який розвела місцева жителька
24 березень, 14:27
Волинські вогнеборці тренувались гасити пожежу на нафтобазі. ВІДЕО Волинські вогнеборці тренувались гасити пожежу на нафтобазі. ВІДЕО
14 березень, 23:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
Помер ветеран АТО, якому відмовила в лікуванні медик-сепаратистка
Сьогодні, 13:37
 0
У Луцьку в жахливій антисанітарії облаштували цех з виготовлення сурогату
Сьогодні, 13:23
 0
Волинянин, який планував «підірвати» сервісний центр у Ковелі, відбувся умовним
Сьогодні, 13:07
 0
Торгівля людьми, п’яна їзда і крадіжки: як на Волині «накриміналили» іноземці
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8