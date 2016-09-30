На Волині горить торфовище: на місці працюють рятувальники. ФОТО





Рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського виїхали на гасіння пожежі 2 травня, про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час господарювання на відкритих територіях, не випалювати суху рослинність, оскільки ризик поширення вогню на розташовані поруч будівлі, торфовища, лісові насадження надто високий.



Незначні загорання радять спробувати загасити самотужки підручними засобами, якщо ж пожежі набули значних розмірів, не зволікати і викликати пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Видерта Камінь-Каширського району горить торфовище.Рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського виїхали на гасіння пожежі 2 травня, про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час господарювання на відкритих територіях, не випалювати суху рослинність, оскільки ризик поширення вогню на розташовані поруч будівлі, торфовища, лісові насадження надто високий.Незначні загорання радять спробувати загасити самотужки підручними засобами, якщо ж пожежі набули значних розмірів, не зволікати і викликати пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію