Відомий хірург з Волині назвав найбільш болючі операції
Сьогодні, 18:21
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський поділився, що таке алгофобія та які операції найважче пережити.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Ростислава Валіхновського, алгофобія - це специфічна фобія, яка пов'язана зі страхом болю. Причиною її виникнення може стати пережитий раніше сильний біль. Супроводжується постійною тривогою та неспокоєм.
Біль не залежить від розміру оперативного втручання, каже Валіхновський. Та є операції особливо болючі навіть при застосуванні анестезії, знаючи це пацієнт розумітиме до чого йому готуватись.
ТОП-5 найбільш болючих операцій:
- відкрита операція на п'ятковій кістці при переломі п’яткової кістки;
- встановлення кісткового трансплантату на хребет при сколіозі;
- відкрита операція з видалення міоми матки;
- операція з видалення товстої кишки та анального каналу при виразковому коліті, раку кишечника і деяких формах хвороби Крона;
- комплексна реконструкція хребта при стенозі хребтового каналу або сколіозі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Ростислава Валіхновського, алгофобія - це специфічна фобія, яка пов'язана зі страхом болю. Причиною її виникнення може стати пережитий раніше сильний біль. Супроводжується постійною тривогою та неспокоєм.
Біль не залежить від розміру оперативного втручання, каже Валіхновський. Та є операції особливо болючі навіть при застосуванні анестезії, знаючи це пацієнт розумітиме до чого йому готуватись.
ТОП-5 найбільш болючих операцій:
- відкрита операція на п'ятковій кістці при переломі п’яткової кістки;
- встановлення кісткового трансплантату на хребет при сколіозі;
- відкрита операція з видалення міоми матки;
- операція з видалення товстої кишки та анального каналу при виразковому коліті, раку кишечника і деяких формах хвороби Крона;
- комплексна реконструкція хребта при стенозі хребтового каналу або сколіозі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Відомий хірург з Волині назвав найбільш болючі операції
Сьогодні, 18:21
Українцям з травня ускладнили перехід на автономне опалення
Сьогодні, 18:10
Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО
Сьогодні, 18:01