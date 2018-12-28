Відомий хірург з Волині назвав найбільш болючі операції

Хірург з Волиніподілився, що таке алгофобія та які операції найважче пережити.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.За словами Ростислава Валіхновського, алгофобія - це специфічна фобія, яка пов'язана зі страхом болю. Причиною її виникнення може стати пережитий раніше сильний біль. Супроводжується постійною тривогою та неспокоєм.Біль не залежить від розміру оперативного втручання, каже Валіхновський. Та є операції особливо болючі навіть при застосуванні анестезії, знаючи це пацієнт розумітиме до чого йому готуватись.ТОП-5 найбільш болючих операцій:- відкрита операція на п'ятковій кістці при переломі п’яткової кістки;- встановлення кісткового трансплантату на хребет при сколіозі;- відкрита операція з видалення міоми матки;- операція з видалення товстої кишки та анального каналу при виразковому коліті, раку кишечника і деяких формах хвороби Крона;- комплексна реконструкція хребта при стенозі хребтового каналу або сколіозі.