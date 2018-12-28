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Відомий хірург з Волині назвав найбільш болючі операції

Відомий хірург з Волині назвав найбільш болючі операції
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський поділився, що таке алгофобія та які операції найважче пережити.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ростислава Валіхновського, алгофобія - це специфічна фобія, яка пов'язана зі страхом болю. Причиною її виникнення може стати пережитий раніше сильний біль. Супроводжується постійною тривогою та неспокоєм.

Біль не залежить від розміру оперативного втручання, каже Валіхновський. Та є операції особливо болючі навіть при застосуванні анестезії, знаючи це пацієнт розумітиме до чого йому готуватись.

ТОП-5 найбільш болючих операцій:

- відкрита операція на п'ятковій кістці при переломі п’яткової кістки;

- встановлення кісткового трансплантату на хребет при сколіозі;

- відкрита операція з видалення міоми матки;

- операція з видалення товстої кишки та анального каналу при виразковому коліті, раку кишечника і деяких формах хвороби Крона;

- комплексна реконструкція хребта при стенозі хребтового каналу або сколіозі.

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Теги: медицина, операція, Валіхновський
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