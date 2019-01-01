Домашній насильник: у місті на Волині жінку двічі за вечір побив чоловік
Сьогодні, 14:05
Жителька Володимира-Волинського двічі викликала поліцію чоловікові через побиття і погрози.
Про це інформує БУГ.
1-го травня жителька Володимира-Волинського двічі викликала поліцію і повідомляла, що чоловік погрожує і б’є її.
У Володимир-Волинському відділі поліції розповіли, що 47-річна місцева жителька викликала перший раз правоохоронців та повідомила, що чоловік вдарив її в обличчя. Однак від надання медичної допомоги відмовилася та протокол не складали.
Вже о 23:27 надійшов повторний виклик за цією адресою. Жінка скаржилася на свого 52-річного чоловіка. На цей раз поліцейські склали протокол на чоловіка за вчинення сімейного насильства.
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Про це інформує БУГ.
1-го травня жителька Володимира-Волинського двічі викликала поліцію і повідомляла, що чоловік погрожує і б’є її.
У Володимир-Волинському відділі поліції розповіли, що 47-річна місцева жителька викликала перший раз правоохоронців та повідомила, що чоловік вдарив її в обличчя. Однак від надання медичної допомоги відмовилася та протокол не складали.
Вже о 23:27 надійшов повторний виклик за цією адресою. Жінка скаржилася на свого 52-річного чоловіка. На цей раз поліцейські склали протокол на чоловіка за вчинення сімейного насильства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Видно, рот зовсім не вміє закривати...
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