Домашній насильник: у місті на Волині жінку двічі за вечір побив чоловік





Про це інформує



1-го травня жителька Володимира-Волинського двічі викликала поліцію і повідомляла, що чоловік погрожує і б’є її.



У Володимир-Волинському відділі поліції розповіли, що 47-річна місцева жителька викликала перший раз правоохоронців та повідомила, що чоловік вдарив її в обличчя. Однак від надання медичної допомоги відмовилася та протокол не складали.



Вже о 23:27 надійшов повторний виклик за цією адресою. Жінка скаржилася на свого 52-річного чоловіка. На цей раз поліцейські склали протокол на чоловіка за вчинення сімейного насильства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Володимира-Волинського двічі викликала поліцію чоловікові через побиття і погрози.Про це інформує БУГ 1-го травня жителька Володимира-Волинського двічі викликала поліцію і повідомляла, що чоловік погрожує і б’є її.У Володимир-Волинському відділі поліції розповіли, що 47-річна місцева жителька викликала перший раз правоохоронців та повідомила, що чоловік вдарив її в обличчя. Однак від надання медичної допомоги відмовилася та протокол не складали.Вже о 23:27 надійшов повторний виклик за цією адресою. Жінка скаржилася на свого 52-річного чоловіка. На цей раз поліцейські склали протокол на чоловіка за вчинення сімейного насильства.

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