Бізнес із кислинкою: як волинянин «піднявся» на лимонах
Сьогодні, 20:57
Волинянин Володимир Болотін у компанії, що займається розведенням квітів, керував оптовим відділом торгівлі посадковим матеріалом багато років. Каже: все свідоме життя займався квітами. Поки одного разу не подивився телепередачу про те, як в Україні вирощують цитрусові, і загорівся.
Одного разу був у відрядженні в Києві і заглянув до селекціонера, що прославився цитрусовим садом. Через рік у нього вже були така ж теплиця і план, як будувати лимонний бізнес, – пише "Конкурент" з посиланням на "Сегодня".
Перші роки на новому терені далися йому нелегко. Але тепер підприємець – один із найуспішніших цитрусоводів України і, можливо, автор нового сорту.
Підземна теплиця вимагає багато фізичної праці. Головною помічницею цитрусовод вважає дочку.
На старті: знання
Володимир об'їздив майже всю Європу у відрядженнях. Дивився, як там будують тепличні комплекси, як вони працюють. Орієнтувався в ринку збуту, знав все про ціноутворення.
"Напевно, це полегшило мій старт", – зізнається він.
На попередньому місці роботи мав справу з 20 га поля, засадженого хвойними деревами і цибулинними. І поняття про фермерство, садівництво мав. Це була хороша база для старту лимонного бізнесу.
Далі – справа техніки. Викопати котлован під теплицю 2 м глибиною. Вивезти десятки кубометрів землі, облаштувати водопостачання, освітлення та опалення. У теплиці, "вкопаній" в землю, – завжди стабільна температура, цитрусам подобається. Володимир побудував її удвох з братом, до того ж на його ділянці.
"Своєї землі на той момент не було. Брат запропонував ділянку біля будинку, вона підійшла", – розповідає бізнесмен.
Рекламувати послуги не довелося: Володимир точно знав, кому запропонувати товар оптом. А ось справі своїй вчиться й до сьогодні.
"У міру необхідності шукаю способи вирішення проблем, – говорить він. – Теорія з голови "вивітрюється", я відразу застосовую на практиці і запам'ятовую".
Зараз Володимир займається темою щеплень рослин. Хоче формувати дерева-сади. Це коли на лимон прищеплюють одночасно кумкват, мандарин і цитрон "рука Будди". І отримують чотири види листя, квітів і плодів в одному горщику.
Найважче – чекати плодів
"Коли працюєш 2-3 роки і отримуєш смішний прибуток, дуже важко не кинути все на користь хорошого доходу", – зізнається Болотін.
Він знав, що бізнес не скоро стане таким, який окупиться: потрібно хоча б дві-три тисячі рослин в рік на продаж. І продовжував підробляти в оптовій торгівлі. Але морально було важко чекати плодів своїх інвестицій. Щоб розвивати такі бізнеси, треба мати запас міцності. Діти, сім'я вимагають постійного заробітку, – говорить він.
"Дехто в нашій області теж починав вирощувати лимони, а потім перейшли на цибулю. Чи не змогли налагодити збут", – пояснює ситуацію Болотін.
Допоміжної інформації для цитрусоводів на українських сайтах мало. Всі статті перекопійовані, переписані, і довіряти порадам з догляду не можна. Доводиться фільтрувати, щоб знайти потрібне, або звертатися до іноземних ресурсів.
"Я таку схему розробив: зацікавило якесь питання – шукаю, в якій країні його вирішили. Перекладаю онлайн-перекладачем і за запитом знаходжу першоджерело", – ділиться прийомом Володимир.
Щоб завести нову рослину, треба вибрати сорт на форумах, купити і чекати, поки заплодоносить.
"Плід смачний – пускаємо в продаж", – розповідає він.
Бувають і промахи: наприклад, один іспанський апельсин Володимир чекав 5 років, а спробував – кислющий, не годиться. Буде декоративний, а на розмноження не піде.
Про цитрусових ворогів підприємець теж дізнався "в бою": оперативно з'ясовував, як рятувати розплідник від попелиці, павутинного кліща, білокрилки. Тепер підтримує карантин в своїх теплицях. Щоб в них потрапила нова рослина, спочатку потрібно перетримати її тиждень в стороні.
"Якщо личинки на дереві є, через тиждень-півтора вони вилупляться і покажуться на очі", – пояснює чоловік.
Історія в цифрах
5 лимонних деревець дали 30 живців. Ці 30 рослин цитрусовод розмножив до 100, а сотню – до 1000. За рік маткове дерево можна обрізати 3-4 рази. На виробництво держака, готового до продажу, йдуть 3 місяці. Запускаючи процес, Володимир чекав 3 роки, щоб маткові дерева наростили гілки для обрізки. Тепер у нього 2 теплиці.
"Щоб побудувати таку, треба 10 000 доларів", – розповідає бізнесмен.
А перших доходів доведеться чекати 4 роки. У нього водяться кумкват, мандарин, апельсин, "рука Будди" і лайм "цитрусова ікра". Держак коштує від 65 грн до 5000 грн (підрощених). Можливо, Володимир навіть вивів новий сорт.
"Змутував лимон: одна з гілок дала ряболисті листи. Перевіримо і зареєструємо", – ділиться він.
Як змінилося життя при цитрусах
Працюючи керівником, Болотін продумував завдання підлеглим і вибудовував систему роботи. Тепер повинен сам для себе запустити в голові всі процеси і налагодити виконання.
Багато забирає фізична праця. З поливом і опаленням допомагає брат, але заради плантації він жертвує позаробочим часом.
"Добре, що в теплицю відразу ж провів світло, воду, опалення. Основний догляд налагоджений", – розповідає підприємець.
Вільного часу цитруси майже не залишають. Відпочинок доводиться погоджувати з циклом виробництва.
"Нарізав живці, залишив їх вкорінюватися на місяць – і, поки гілочки пускають коріння, можна летіти на пару тижнів до Єгипту", – пояснює Володимир.
У друзях у Болотіна тепер всі цитрусоводи України.
"Налагодив тісний контакт з 2-3 людьми, ділимося досвідом, – розповідає він. – Ми хоч і конкуренти, але спільно легше працювати".
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Одного разу був у відрядженні в Києві і заглянув до селекціонера, що прославився цитрусовим садом. Через рік у нього вже були така ж теплиця і план, як будувати лимонний бізнес, – пише "Конкурент" з посиланням на "Сегодня".
Перші роки на новому терені далися йому нелегко. Але тепер підприємець – один із найуспішніших цитрусоводів України і, можливо, автор нового сорту.
Підземна теплиця вимагає багато фізичної праці. Головною помічницею цитрусовод вважає дочку.
На старті: знання
Володимир об'їздив майже всю Європу у відрядженнях. Дивився, як там будують тепличні комплекси, як вони працюють. Орієнтувався в ринку збуту, знав все про ціноутворення.
"Напевно, це полегшило мій старт", – зізнається він.
На попередньому місці роботи мав справу з 20 га поля, засадженого хвойними деревами і цибулинними. І поняття про фермерство, садівництво мав. Це була хороша база для старту лимонного бізнесу.
Далі – справа техніки. Викопати котлован під теплицю 2 м глибиною. Вивезти десятки кубометрів землі, облаштувати водопостачання, освітлення та опалення. У теплиці, "вкопаній" в землю, – завжди стабільна температура, цитрусам подобається. Володимир побудував її удвох з братом, до того ж на його ділянці.
"Своєї землі на той момент не було. Брат запропонував ділянку біля будинку, вона підійшла", – розповідає бізнесмен.
Рекламувати послуги не довелося: Володимир точно знав, кому запропонувати товар оптом. А ось справі своїй вчиться й до сьогодні.
"У міру необхідності шукаю способи вирішення проблем, – говорить він. – Теорія з голови "вивітрюється", я відразу застосовую на практиці і запам'ятовую".
Зараз Володимир займається темою щеплень рослин. Хоче формувати дерева-сади. Це коли на лимон прищеплюють одночасно кумкват, мандарин і цитрон "рука Будди". І отримують чотири види листя, квітів і плодів в одному горщику.
Найважче – чекати плодів
"Коли працюєш 2-3 роки і отримуєш смішний прибуток, дуже важко не кинути все на користь хорошого доходу", – зізнається Болотін.
Він знав, що бізнес не скоро стане таким, який окупиться: потрібно хоча б дві-три тисячі рослин в рік на продаж. І продовжував підробляти в оптовій торгівлі. Але морально було важко чекати плодів своїх інвестицій. Щоб розвивати такі бізнеси, треба мати запас міцності. Діти, сім'я вимагають постійного заробітку, – говорить він.
"Дехто в нашій області теж починав вирощувати лимони, а потім перейшли на цибулю. Чи не змогли налагодити збут", – пояснює ситуацію Болотін.
Допоміжної інформації для цитрусоводів на українських сайтах мало. Всі статті перекопійовані, переписані, і довіряти порадам з догляду не можна. Доводиться фільтрувати, щоб знайти потрібне, або звертатися до іноземних ресурсів.
"Я таку схему розробив: зацікавило якесь питання – шукаю, в якій країні його вирішили. Перекладаю онлайн-перекладачем і за запитом знаходжу першоджерело", – ділиться прийомом Володимир.
Щоб завести нову рослину, треба вибрати сорт на форумах, купити і чекати, поки заплодоносить.
"Плід смачний – пускаємо в продаж", – розповідає він.
Бувають і промахи: наприклад, один іспанський апельсин Володимир чекав 5 років, а спробував – кислющий, не годиться. Буде декоративний, а на розмноження не піде.
Про цитрусових ворогів підприємець теж дізнався "в бою": оперативно з'ясовував, як рятувати розплідник від попелиці, павутинного кліща, білокрилки. Тепер підтримує карантин в своїх теплицях. Щоб в них потрапила нова рослина, спочатку потрібно перетримати її тиждень в стороні.
"Якщо личинки на дереві є, через тиждень-півтора вони вилупляться і покажуться на очі", – пояснює чоловік.
Історія в цифрах
5 лимонних деревець дали 30 живців. Ці 30 рослин цитрусовод розмножив до 100, а сотню – до 1000. За рік маткове дерево можна обрізати 3-4 рази. На виробництво держака, готового до продажу, йдуть 3 місяці. Запускаючи процес, Володимир чекав 3 роки, щоб маткові дерева наростили гілки для обрізки. Тепер у нього 2 теплиці.
"Щоб побудувати таку, треба 10 000 доларів", – розповідає бізнесмен.
А перших доходів доведеться чекати 4 роки. У нього водяться кумкват, мандарин, апельсин, "рука Будди" і лайм "цитрусова ікра". Держак коштує від 65 грн до 5000 грн (підрощених). Можливо, Володимир навіть вивів новий сорт.
"Змутував лимон: одна з гілок дала ряболисті листи. Перевіримо і зареєструємо", – ділиться він.
Як змінилося життя при цитрусах
Працюючи керівником, Болотін продумував завдання підлеглим і вибудовував систему роботи. Тепер повинен сам для себе запустити в голові всі процеси і налагодити виконання.
Багато забирає фізична праця. З поливом і опаленням допомагає брат, але заради плантації він жертвує позаробочим часом.
"Добре, що в теплицю відразу ж провів світло, воду, опалення. Основний догляд налагоджений", – розповідає підприємець.
Вільного часу цитруси майже не залишають. Відпочинок доводиться погоджувати з циклом виробництва.
"Нарізав живці, залишив їх вкорінюватися на місяць – і, поки гілочки пускають коріння, можна летіти на пару тижнів до Єгипту", – пояснює Володимир.
У друзях у Болотіна тепер всі цитрусоводи України.
"Налагодив тісний контакт з 2-3 людьми, ділимося досвідом, – розповідає він. – Ми хоч і конкуренти, але спільно легше працювати".
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