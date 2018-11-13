Бізнес із кислинкою: як волинянин «піднявся» на лимонах

Володимир Болотін у компанії, що займається розведенням квітів, керував оптовим відділом торгівлі посадковим матеріалом багато років. Каже: все свідоме життя займався квітами. Поки одного разу не подивився телепередачу про те, як в Україні вирощують цитрусові, і загорівся.



Одного разу був у відрядженні в Києві і заглянув до селекціонера, що прославився цитрусовим садом. Через рік у нього вже були така ж теплиця і план, як будувати лимонний бізнес, – пише



Перші роки на новому терені далися йому нелегко. Але тепер підприємець – один із найуспішніших цитрусоводів України і, можливо, автор нового сорту.



Підземна теплиця вимагає багато фізичної праці. Головною помічницею цитрусовод вважає дочку.



На старті: знання



Володимир об'їздив майже всю Європу у відрядженнях. Дивився, як там будують тепличні комплекси, як вони працюють. Орієнтувався в ринку збуту, знав все про ціноутворення.



"Напевно, це полегшило мій старт", – зізнається він.



На попередньому місці роботи мав справу з 20 га поля, засадженого хвойними деревами і цибулинними. І поняття про фермерство, садівництво мав. Це була хороша база для старту лимонного бізнесу.



Далі – справа техніки. Викопати котлован під теплицю 2 м глибиною. Вивезти десятки кубометрів землі, облаштувати водопостачання, освітлення та опалення. У теплиці, "вкопаній" в землю, – завжди стабільна температура, цитрусам подобається. Володимир побудував її удвох з братом, до того ж на його ділянці.



"Своєї землі на той момент не було. Брат запропонував ділянку біля будинку, вона підійшла", – розповідає бізнесмен.



Рекламувати послуги не довелося: Володимир точно знав, кому запропонувати товар оптом. А ось справі своїй вчиться й до сьогодні.



"У міру необхідності шукаю способи вирішення проблем, – говорить він. – Теорія з голови "вивітрюється", я відразу застосовую на практиці і запам'ятовую".



Зараз Володимир займається темою щеплень рослин. Хоче формувати дерева-сади. Це коли на лимон прищеплюють одночасно кумкват, мандарин і цитрон "рука Будди". І отримують чотири види листя, квітів і плодів в одному горщику.



Найважче – чекати плодів



"Коли працюєш 2-3 роки і отримуєш смішний прибуток, дуже важко не кинути все на користь хорошого доходу", – зізнається Болотін.



Він знав, що бізнес не скоро стане таким, який окупиться: потрібно хоча б дві-три тисячі рослин в рік на продаж. І продовжував підробляти в оптовій торгівлі. Але морально було важко чекати плодів своїх інвестицій. Щоб розвивати такі бізнеси, треба мати запас міцності. Діти, сім'я вимагають постійного заробітку, – говорить він.



"Дехто в нашій області теж починав вирощувати лимони, а потім перейшли на цибулю. Чи не змогли налагодити збут", – пояснює ситуацію Болотін.



Допоміжної інформації для цитрусоводів на українських сайтах мало. Всі статті перекопійовані, переписані, і довіряти порадам з догляду не можна. Доводиться фільтрувати, щоб знайти потрібне, або звертатися до іноземних ресурсів.



"Я таку схему розробив: зацікавило якесь питання – шукаю, в якій країні його вирішили. Перекладаю онлайн-перекладачем і за запитом знаходжу першоджерело", – ділиться прийомом Володимир.



Щоб завести нову рослину, треба вибрати сорт на форумах, купити і чекати, поки заплодоносить.



"Плід смачний – пускаємо в продаж", – розповідає він.



Бувають і промахи: наприклад, один іспанський апельсин Володимир чекав 5 років, а спробував – кислющий, не годиться. Буде декоративний, а на розмноження не піде.



Про цитрусових ворогів підприємець теж дізнався "в бою": оперативно з'ясовував, як рятувати розплідник від попелиці, павутинного кліща, білокрилки. Тепер підтримує карантин в своїх теплицях. Щоб в них потрапила нова рослина, спочатку потрібно перетримати її тиждень в стороні.



"Якщо личинки на дереві є, через тиждень-півтора вони вилупляться і покажуться на очі", – пояснює чоловік.



Історія в цифрах



5 лимонних деревець дали 30 живців. Ці 30 рослин цитрусовод розмножив до 100, а сотню – до 1000. За рік маткове дерево можна обрізати 3-4 рази. На виробництво держака, готового до продажу, йдуть 3 місяці. Запускаючи процес, Володимир чекав 3 роки, щоб маткові дерева наростили гілки для обрізки. Тепер у нього 2 теплиці.



"Щоб побудувати таку, треба 10 000 доларів", – розповідає бізнесмен.



А перших доходів доведеться чекати 4 роки. У нього водяться кумкват, мандарин, апельсин, "рука Будди" і лайм "цитрусова ікра". Держак коштує від 65 грн до 5000 грн (підрощених). Можливо, Володимир навіть вивів новий сорт.



"Змутував лимон: одна з гілок дала ряболисті листи. Перевіримо і зареєструємо", – ділиться він.



Як змінилося життя при цитрусах



Працюючи керівником, Болотін продумував завдання підлеглим і вибудовував систему роботи. Тепер повинен сам для себе запустити в голові всі процеси і налагодити виконання.



Багато забирає фізична праця. З поливом і опаленням допомагає брат, але заради плантації він жертвує позаробочим часом.



"Добре, що в теплицю відразу ж провів світло, воду, опалення. Основний догляд налагоджений", – розповідає підприємець.



Вільного часу цитруси майже не залишають. Відпочинок доводиться погоджувати з циклом виробництва.



"Нарізав живці, залишив їх вкорінюватися на місяць – і, поки гілочки пускають коріння, можна летіти на пару тижнів до Єгипту", – пояснює Володимир.



У друзях у Болотіна тепер всі цитрусоводи України.



"Налагодив тісний контакт з 2-3 людьми, ділимося досвідом, – розповідає він. – Ми хоч і конкуренти, але спільно легше працювати".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянину компанії, що займається розведенням квітів, керував оптовим відділом торгівлі посадковим матеріалом багато років. Каже: все свідоме життя займався квітами. Поки одного разу не подивився телепередачу про те, як в Україні вирощують цитрусові, і загорівся.Одного разу був у відрядженні в Києві і заглянув до селекціонера, що прославився цитрусовим садом. Через рік у нього вже були така ж теплиця і план, як будувати лимонний бізнес, – пише "Конкурент" з посиланням на " Сегодня ".Перші роки на новому терені далися йому нелегко. Але тепер підприємець – один із найуспішніших цитрусоводів України і, можливо, автор нового сорту.Підземна теплиця вимагає багато фізичної праці. Головною помічницею цитрусовод вважає дочку.Володимир об'їздив майже всю Європу у відрядженнях. Дивився, як там будують тепличні комплекси, як вони працюють. Орієнтувався в ринку збуту, знав все про ціноутворення."Напевно, це полегшило мій старт", – зізнається він.На попередньому місці роботи мав справу з 20 га поля, засадженого хвойними деревами і цибулинними. І поняття про фермерство, садівництво мав. Це була хороша база для старту лимонного бізнесу.Далі – справа техніки. Викопати котлован під теплицю 2 м глибиною. Вивезти десятки кубометрів землі, облаштувати водопостачання, освітлення та опалення. У теплиці, "вкопаній" в землю, – завжди стабільна температура, цитрусам подобається. Володимир побудував її удвох з братом, до того ж на його ділянці."Своєї землі на той момент не було. Брат запропонував ділянку біля будинку, вона підійшла", – розповідає бізнесмен.Рекламувати послуги не довелося: Володимир точно знав, кому запропонувати товар оптом. А ось справі своїй вчиться й до сьогодні."У міру необхідності шукаю способи вирішення проблем, – говорить він. – Теорія з голови "вивітрюється", я відразу застосовую на практиці і запам'ятовую".Зараз Володимир займається темою щеплень рослин. Хоче формувати дерева-сади. Це коли на лимон прищеплюють одночасно кумкват, мандарин і цитрон "рука Будди". І отримують чотири види листя, квітів і плодів в одному горщику."Коли працюєш 2-3 роки і отримуєш смішний прибуток, дуже важко не кинути все на користь хорошого доходу", – зізнається Болотін.Він знав, що бізнес не скоро стане таким, який окупиться: потрібно хоча б дві-три тисячі рослин в рік на продаж. І продовжував підробляти в оптовій торгівлі. Але морально було важко чекати плодів своїх інвестицій. Щоб розвивати такі бізнеси, треба мати запас міцності. Діти, сім'я вимагають постійного заробітку, – говорить він."Дехто в нашій області теж починав вирощувати лимони, а потім перейшли на цибулю. Чи не змогли налагодити збут", – пояснює ситуацію Болотін.Допоміжної інформації для цитрусоводів на українських сайтах мало. Всі статті перекопійовані, переписані, і довіряти порадам з догляду не можна. Доводиться фільтрувати, щоб знайти потрібне, або звертатися до іноземних ресурсів."Я таку схему розробив: зацікавило якесь питання – шукаю, в якій країні його вирішили. Перекладаю онлайн-перекладачем і за запитом знаходжу першоджерело", – ділиться прийомом Володимир.Щоб завести нову рослину, треба вибрати сорт на форумах, купити і чекати, поки заплодоносить."Плід смачний – пускаємо в продаж", – розповідає він.Бувають і промахи: наприклад, один іспанський апельсин Володимир чекав 5 років, а спробував – кислющий, не годиться. Буде декоративний, а на розмноження не піде.Про цитрусових ворогів підприємець теж дізнався "в бою": оперативно з'ясовував, як рятувати розплідник від попелиці, павутинного кліща, білокрилки. Тепер підтримує карантин в своїх теплицях. Щоб в них потрапила нова рослина, спочатку потрібно перетримати її тиждень в стороні."Якщо личинки на дереві є, через тиждень-півтора вони вилупляться і покажуться на очі", – пояснює чоловік.5 лимонних деревець дали 30 живців. Ці 30 рослин цитрусовод розмножив до 100, а сотню – до 1000. За рік маткове дерево можна обрізати 3-4 рази. На виробництво держака, готового до продажу, йдуть 3 місяці. Запускаючи процес, Володимир чекав 3 роки, щоб маткові дерева наростили гілки для обрізки. Тепер у нього 2 теплиці."Щоб побудувати таку, треба 10 000 доларів", – розповідає бізнесмен.А перших доходів доведеться чекати 4 роки. У нього водяться кумкват, мандарин, апельсин, "рука Будди" і лайм "цитрусова ікра". Держак коштує від 65 грн до 5000 грн (підрощених). Можливо, Володимир навіть вивів новий сорт."Змутував лимон: одна з гілок дала ряболисті листи. Перевіримо і зареєструємо", – ділиться він.Працюючи керівником, Болотін продумував завдання підлеглим і вибудовував систему роботи. Тепер повинен сам для себе запустити в голові всі процеси і налагодити виконання.Багато забирає фізична праця. З поливом і опаленням допомагає брат, але заради плантації він жертвує позаробочим часом."Добре, що в теплицю відразу ж провів світло, воду, опалення. Основний догляд налагоджений", – розповідає підприємець.Вільного часу цитруси майже не залишають. Відпочинок доводиться погоджувати з циклом виробництва."Нарізав живці, залишив їх вкорінюватися на місяць – і, поки гілочки пускають коріння, можна летіти на пару тижнів до Єгипту", – пояснює Володимир.У друзях у Болотіна тепер всі цитрусоводи України."Налагодив тісний контакт з 2-3 людьми, ділимося досвідом, – розповідає він. – Ми хоч і конкуренти, але спільно легше працювати".

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