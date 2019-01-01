У Луцьку в центрі обслуговування «Волиньгазу» – великі черги. ВІДЕО
Сьогодні, 15:02
2 травня у клієнтських сервісах «Волиньгазу» з восьмої ранку черги – сьогодні перший день особистого прийому людей, які хочуть подати показники за використаний газ.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Начальник управління клієнтського сервісу Юрій Петрук говорить, що альтернативними способами подачі показників користуються біля 60% фізичних осіб.
Як можна подати показники без черги, що буде з тими, хто не встигне – дивіться у відео.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Начальник управління клієнтського сервісу Юрій Петрук говорить, що альтернативними способами подачі показників користуються біля 60% фізичних осіб.
Як можна подати показники без черги, що буде з тими, хто не встигне – дивіться у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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