У Луцьку в центрі обслуговування «Волиньгазу» – великі черги. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Начальник управління клієнтського сервісу Юрій Петрук говорить, що альтернативними способами подачі показників користуються біля 60% фізичних осіб.



Як можна подати показники без черги, що буде з тими, хто не встигне – дивіться у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 травня у клієнтських сервісах «Волиньгазу» з восьмої ранку черги – сьогодні перший день особистого прийому людей, які хочуть подати показники за використаний газ.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Начальник управління клієнтського сервісу Юрій Петрук говорить, що альтернативними способами подачі показників користуються біля 60% фізичних осіб.Як можна подати показники без черги, що буде з тими, хто не встигне – дивіться у відео.

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