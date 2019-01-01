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У Луцьку в центрі обслуговування «Волиньгазу» – великі черги. ВІДЕО

У Луцьку в центрі обслуговування «Волиньгазу» – великі черги. ВІДЕО
2 травня у клієнтських сервісах «Волиньгазу» з восьмої ранку черги – сьогодні перший день особистого прийому людей, які хочуть подати показники за використаний газ.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Начальник управління клієнтського сервісу Юрій Петрук говорить, що альтернативними способами подачі показників користуються біля 60% фізичних осіб.

Як можна подати показники без черги, що буде з тими, хто не встигне – дивіться у відео.



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Теги: черги, Волиньгаз
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