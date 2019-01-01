У центрі Луцька перекриють вулиці





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



6 травня з 10.00 до 12.00 проведуть легкоатлетичну естафету, присвячену 74-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



Естафета відбудеться за таким маршрутом: пр-т Василя Мойсея (старт навпроти центрального входу до Меморіального комплексу «Вічна Слава») – вул. Винниченка – вул. Словацького – вул. Богдана Хмельницького – вул. Сенаторки Левчанівської – вул. Глушець – вул. Паркова – пр-т Волі – вул. Шопена – пр-т Василя Мойсея (фініш навпроти центрального входу до Меморіального комплексу «Вічна Слава»).



На час проведення спортивного заходу рух вулицями тимчасово перекриють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 6 травня перекриють низку вулиць.Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера6 травня з 10.00 до 12.00 проведуть легкоатлетичну естафету, присвячену 74-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.Естафета відбудеться за таким маршрутом: пр-т Василя Мойсея (старт навпроти центрального входу до Меморіального комплексу «Вічна Слава») – вул. Винниченка – вул. Словацького – вул. Богдана Хмельницького – вул. Сенаторки Левчанівської – вул. Глушець – вул. Паркова – пр-т Волі – вул. Шопена – пр-т Василя Мойсея (фініш навпроти центрального входу до Меморіального комплексу «Вічна Слава»).На час проведення спортивного заходу рух вулицями тимчасово перекриють.

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