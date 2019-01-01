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У центрі Луцька перекриють вулиці

У центрі Луцька перекриють вулиці
У Луцьку 6 травня перекриють низку вулиць.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

6 травня з 10.00 до 12.00 проведуть легкоатлетичну естафету, присвячену 74-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Естафета відбудеться за таким маршрутом: пр-т Василя Мойсея (старт навпроти центрального входу до Меморіального комплексу «Вічна Слава») – вул. Винниченка – вул. Словацького – вул. Богдана Хмельницького – вул. Сенаторки Левчанівської – вул. Глушець – вул. Паркова – пр-т Волі – вул. Шопена – пр-т Василя Мойсея (фініш навпроти центрального входу до Меморіального комплексу «Вічна Слава»).

На час проведення спортивного заходу рух вулицями тимчасово перекриють.

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Теги: рух, центр, Луцьк, перекриття
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