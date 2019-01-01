Загадкова історія: на Рівненщині потерпілого в аварії так і не знайшли

Григорій Бойчук з села Антонівка на Рівненщині зник, повертаючись велосипедом з роботи додому. Його збив автомобіль.



Підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди невдовзі знайшли, а потім зник і він. Тож фіналу цієї моторошної історії немає й досі, адже Бойчука ні живого, ні мертвого так і не знайшли. Тепер розшукують обох, - пише



21 листопада 2017 року 57-річний Григорій Бойчук поїхав велосипедом на роботу, він працював водієм вантажівки на асфальтному заводі на Моквинській станції, що кілометрів за три від Антонівки. Увечері після роботи у Григорія нібито планувалося застілля з колегами, і саме тому він поїхав велосипедом, а не на авто. Додому його чекали пізно, та коли Григорій не повернувся й на ранок, дружина та донька забили на сполох. На дорозі Клесів-Михалин-Березне вони знайшли розкидані речі Григорія. Донька Тетяна розповідала тоді, що знайшли сідло від його велосипеда, рукавицю, шкарпетку, гаманець з грішми й посвідченням водія, розкидані черевики, батьків термос, в якому мама заварювала йому чай на роботу. Правоохоронці виявили на місці аварії уламок бампера, осколки розбитого лобового скла і правої фари автомобіля BMW сірого кольору. Були й сліди гальмування автомобіля. Чоловіка з велосипедом не знайшли ніде — вони зникли.



Автомобіль з характерними пошкодженнями невдовзі виявили в Костополі. Згодом у скоєнні ДТП поліція запідозрила сина екс-заступника міського голови цього райцентру Ігоря Заріцького. Він був на кількох допитах, але нічого не сказав про долю Бойчука. Йому навіть провели дослідження на детекторі брехні. І хоча висновок експерта, одержаний у результаті цього дослідження, не є доказом по справі, він не наблизив слідство до відповіді, де подівся потерпілий: детектор не підтвердив, що підозрюваному відомо про це.



Люди в селі розповідали різне. Спочатку казали, нібито тіло Бойчука знайшли в лісі, але насправді його не знайшли. Потім подейкували, нібито його спалили чи то в якійсь печі, чи в бочці для випалювання вугілля. Утім, це також не більш ніж чутки, породжені браком інформації, жодного підтвердження чи свідків не знайдено.



Підозрюваний Заріцький тим часом зник. Підозру про скоєння ДТП і приховування тіла потерпілого вручили його батькам, а його самого оголосили в розшук.



Кам’янський сільський голова Світлана Парфенюк (Антонівка входить до цієї сільради) розповіла, що у них відбувся схід села, на який запрошували представника поліції, аби розповів людям про цю справу.



"Дружина Григорія зчорніла від горя й невідомості, чи за здоров’я чоловіка свічку в церкві ставити, чи за упокій, — каже Світлана Парфенюк. — Наш дільничний інспектор каже, що повідомлення про підозру вручено родичам підозрюваного, а сам він зник. Справа не закрита, Заріцький перебуває в розшуку. Де він може переховуватися — поліція не знає, люди в селі теж, оскільки він нетутешній".



Невдовзі після зникнення Григорія Бойчука його донька Тетяна повідомляла в соцмережах, що вони з матір’ю зверталися до екстрасенсів, й ті нібито сказали, що батько живий і що його переховують в одному з сіл Березнівського району. Аби знайти бодай когось, кому було б відомо про це, Тетяна розклеювала листівки по навколишніх селах з проханням про допомогу. Та марно.



"Їздили вони до ворожок та жодна з них у своїх віщуваннях не повторилася. І що він живий, тепер жодна не каже", — зітхає Світлана Парфенюк.



У разі оголошення підозрюваного в розшук досудове розслідування може бути зупинено, але не закрито. Копію постанови про зупинення мають надіслати стороні захисту та потерпілим. Після зупинення досудового розслідування слідчі дії не проводять, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного. Терміну перебування у розшуку чи терміну давності кримінального переслідування за такий злочин немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже півтора року минуло з того дня, якз села Антонівка на Рівненщині зник, повертаючись велосипедом з роботи додому. Його збив автомобіль.Підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди невдовзі знайшли, а потім зник і він. Тож фіналу цієї моторошної історії немає й досі, адже Бойчука ні живого, ні мертвого так і не знайшли. Тепер розшукують обох, - пише Рівне вечірнє 21 листопада 2017 року 57-річний Григорій Бойчук поїхав велосипедом на роботу, він працював водієм вантажівки на асфальтному заводі на Моквинській станції, що кілометрів за три від Антонівки. Увечері після роботи у Григорія нібито планувалося застілля з колегами, і саме тому він поїхав велосипедом, а не на авто. Додому його чекали пізно, та коли Григорій не повернувся й на ранок, дружина та донька забили на сполох. На дорозі Клесів-Михалин-Березне вони знайшли розкидані речі Григорія. Донька Тетяна розповідала тоді, що знайшли сідло від його велосипеда, рукавицю, шкарпетку, гаманець з грішми й посвідченням водія, розкидані черевики, батьків термос, в якому мама заварювала йому чай на роботу. Правоохоронці виявили на місці аварії уламок бампера, осколки розбитого лобового скла і правої фари автомобіля BMW сірого кольору. Були й сліди гальмування автомобіля. Чоловіка з велосипедом не знайшли ніде — вони зникли.Автомобіль з характерними пошкодженнями невдовзі виявили в Костополі. Згодом у скоєнні ДТП поліція запідозрила сина екс-заступника міського голови цього райцентру Ігоря Заріцького. Він був на кількох допитах, але нічого не сказав про долю Бойчука. Йому навіть провели дослідження на детекторі брехні. І хоча висновок експерта, одержаний у результаті цього дослідження, не є доказом по справі, він не наблизив слідство до відповіді, де подівся потерпілий: детектор не підтвердив, що підозрюваному відомо про це.Люди в селі розповідали різне. Спочатку казали, нібито тіло Бойчука знайшли в лісі, але насправді його не знайшли. Потім подейкували, нібито його спалили чи то в якійсь печі, чи в бочці для випалювання вугілля. Утім, це також не більш ніж чутки, породжені браком інформації, жодного підтвердження чи свідків не знайдено.Підозрюваний Заріцький тим часом зник. Підозру про скоєння ДТП і приховування тіла потерпілого вручили його батькам, а його самого оголосили в розшук.Кам’янський сільський голова Світлана Парфенюк (Антонівка входить до цієї сільради) розповіла, що у них відбувся схід села, на який запрошували представника поліції, аби розповів людям про цю справу."Дружина Григорія зчорніла від горя й невідомості, чи за здоров’я чоловіка свічку в церкві ставити, чи за упокій, — каже Світлана Парфенюк. — Наш дільничний інспектор каже, що повідомлення про підозру вручено родичам підозрюваного, а сам він зник. Справа не закрита, Заріцький перебуває в розшуку. Де він може переховуватися — поліція не знає, люди в селі теж, оскільки він нетутешній".Невдовзі після зникнення Григорія Бойчука його донька Тетяна повідомляла в соцмережах, що вони з матір’ю зверталися до екстрасенсів, й ті нібито сказали, що батько живий і що його переховують в одному з сіл Березнівського району. Аби знайти бодай когось, кому було б відомо про це, Тетяна розклеювала листівки по навколишніх селах з проханням про допомогу. Та марно."Їздили вони до ворожок та жодна з них у своїх віщуваннях не повторилася. І що він живий, тепер жодна не каже", — зітхає Світлана Парфенюк.У разі оголошення підозрюваного в розшук досудове розслідування може бути зупинено, але не закрито. Копію постанови про зупинення мають надіслати стороні захисту та потерпілим. Після зупинення досудового розслідування слідчі дії не проводять, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного. Терміну перебування у розшуку чи терміну давності кримінального переслідування за такий злочин немає.

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