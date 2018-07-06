Директорка луцького зоопарку розповіла про свою мрію

Людмила Денисенко розповіла про свою мрію.



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За словами Людмили Денисенко, у звіринці є 126 видів тварин. У 2012 році було лише 43 види. Тоді в зоопарку мешкало близько 80 особин тварин, а зараз їх кількість зросла до 600. Це разом з птахами, великими і малими тваринами, черепахами. Тобто, колекція тварин зросла утричі.



Крім ссавців і птахів, тут мешкають такі рептилії як ігуана і хамелеон, але зараз вони перебувають в адміністративному приміщенні.



"Одна з моїх мрій – відкрити тераріум у Луцькому зоопарку. Але для цього треба будувати окреме приміщення", - поділилася директор зоопарку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор луцького зоопаркурозповіла про свою мрію.Про це інформує ВолиньUA За словами Людмили Денисенко, у звіринці є 126 видів тварин. У 2012 році було лише 43 види. Тоді в зоопарку мешкало близько 80 особин тварин, а зараз їх кількість зросла до 600. Це разом з птахами, великими і малими тваринами, черепахами. Тобто, колекція тварин зросла утричі.Крім ссавців і птахів, тут мешкають такі рептилії як ігуана і хамелеон, але зараз вони перебувають в адміністративному приміщенні."Одна з моїх мрій – відкрити тераріум у Луцькому зоопарку. Але для цього треба будувати окреме приміщення", - поділилася директор зоопарку.

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