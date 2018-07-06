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Директорка луцького зоопарку розповіла про свою мрію

Директорка луцького зоопарку розповіла про свою мрію
Директор луцького зоопарку Людмила Денисенко розповіла про свою мрію.

Про це інформує ВолиньUA.

За словами Людмили Денисенко, у звіринці є 126 видів тварин. У 2012 році було лише 43 види. Тоді в зоопарку мешкало близько 80 особин тварин, а зараз їх кількість зросла до 600. Це разом з птахами, великими і малими тваринами, черепахами. Тобто, колекція тварин зросла утричі.

Крім ссавців і птахів, тут мешкають такі рептилії як ігуана і хамелеон, але зараз вони перебувають в адміністративному приміщенні.

"Одна з моїх мрій – відкрити тераріум у Луцькому зоопарку. Але для цього треба будувати окреме приміщення", - поділилася директор зоопарку.


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Теги: зоопарк, Луцьк, Людмила Денисенко
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